中市勞工局3月舉辦30場徵才 有廠商開出薪資上看10萬元職缺

台中市勞工局三月將舉辦系列徵才活動。（市府提供）

2025/03/04 09:28

〔記者蘇金鳳／台中報導〕因應過年後的轉職潮，台中市政府勞工局舉辦3月系列徵才，邀集130家次廠商共襄盛舉，辦理30場徵才，提供超過9千個優質職缺，其中3月22日在國立中興大學舉行的就業博覽會，專長高效能大數據分析及AI科技運用的「新夥伴科技」開出薪資上看10萬元的大數據、AI軟體及程式軟體工程師職缺，而積體電路封裝及測試大廠「矽品精密」參與多項徵才活動，提供薪資最高6萬9千元的設備助理工程師職缺。

另外，為鼓勵婦女重返職場，勞工局今日於大甲婦女福利服務中心辦理大甲幼獅產業園區暨甲安埔聯合徵才，專研自動化精密設備的「旭東機械」開出薪資上看8萬8千元的自動控制工程師職缺；3月7日於大雅就業服務台辦理大雅區聯合徵才，共5家廠商參與，包括金盛元興業、晉遠精密、韋翰實業、威盛工具及牽手居家長照機構等，共釋出166個職缺，其中代理義大利賽麗石與帝通石的韋翰公司更釋出薪資最高可達7萬元職缺。

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勞工局表示，上述兩場活動現場皆設置「婦女就業服務專區」，當日到場諮詢的婦女朋友，還有機會獲得神秘小禮物1份，送完為止。

勞工局長林淑媛表示，勞工局3月推出系列徵才，廣邀多元熱門產業，其中專長高效能大數據分析及AI科技運用的「新夥伴科技」開出薪資上看10萬元的大數據、AI軟體及程式軟體工程師職缺，專研自動化精密設備的「旭東機械」開出薪資上看8萬8千元的自動控制工程師職缺，積體電路封裝及測試大廠「矽品精密」提供薪資最高6萬9千元的設備助理工程師職缺！

勞工局表示，今年度首場服務業聯合徵才將於3月12日在北屯區四里聯合活動中心辦理，而上半年最大場「富市台中 就業成功」就業博覽會也緊接著在3月22日於中興大學登場，兩場次皆邀請百貨及服務業廠商參與徵才，釋出多項職缺，以協助求職民眾媒合就業。

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