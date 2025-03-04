台中機車對撞3傷！妹子安全帽噴飛 臉著地超驚險

台中孫姓女騎士和陳姓男騎士前天在大里大衛路、國中路口相撞，兩人都臉部撞擊地面骨折，嚇壞目擊民眾。（記者陳建志翻攝）

2025/03/04 00:25

〔記者陳建志／台中報導〕台中孫姓女子（28歲）前天下午2點多騎機車，行經大里區大衛路、國中路口時，撞上左轉騎機車載吳姓太太（64歲）的陳姓男子（69歲），3人都倒地不起，孫女更是安全帽當場噴飛，臉部撞擊地面，經送醫孫女和陳男都臉部骨折，吳女則是身體多處擦挫傷，所幸3人都意識清楚，沒有生命危險，詳細肇事原因將由警方進一步釐清。

這起車禍發生在前天下午2點56分左右，當時孫姓女騎士騎電動機車，沿大衛路往大衛橋方向直行，對向陳姓男子（69歲）則是騎機車沿大衛路到了國中路口想左轉，陳男在路口撞上直行的孫女，兩輛機車瞬間倒地，3人也都倒地受傷。

請繼續往下閱讀...

其中孫女在倒地瞬間安全帽噴飛，整個臉部猛力撞擊地面，嚇壞目擊民眾，3人經送醫，孫女和陳男都臉部骨折，吳女則是全身多處擦挫傷，所幸都意識清楚，2名駕駛經酒測則是都無酒精反應。

警方表示，詳細肇事原因將送交通警察大隊分析研判，並呼籲駕駛人，駕車時應隨時注意車前狀況，行經路口轉彎時應減速慢行，以確保自身及用路人安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法