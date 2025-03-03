一貫道領袖拜會中市府盼台灣圓滿祥和 盧秀燕肯定帶來安定力量

一貫道全球總會暨台中各分會拜會中市府，盼台灣圓滿祥和。（記者蘇孟娟攝）

2025/03/03 20:22

〔記者蘇孟娟／台中報導〕一貫道領袖包括總顧問湯文萬、全球總會理事長王寶宗等，今（3）日率一貫道總會、省分會、台中市分會等，拜會台中市長盧秀燕，盧秀燕肯定一貫道長年為社會帶來心靈安定的力量，盼一貫道持續與市府攜手同心，讓社會更祥和、台中更美好；王寶宗也強調，一貫道未來將持續與市府合作，讓台灣社會更圓滿、更祥和。

盧秀燕指出，一貫道積極推展公益慈善及社會教化事業，發揮宗教穩定社會、安定人心的祥和力量，更是政府重要的協力夥伴，之前疫情期間，一貫道捐贈防疫物資、主動出借場所支援市府開設快打站，並號召志工加入服務行列，與市府攜手齊心抗疫，感謝眾道親熱心公益、貢獻社會。

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王寶宗強調，一貫道長期致力於公益慈善及教化事業，對於救災救難不遺餘力，一貫道未來也將持續與市府保持密切的合作關係，讓台灣社會更圓滿、更祥和。

民政局長吳世瑋指出，一貫道是台灣重要的信仰之一，創建以來展現強大的凝聚力與行動力，除強化在台灣的組織發展，也積極開枝散葉，道親遍布全球80幾個國家，更在世界各地成立18處全球性總會，讓更多人能夠接觸一貫道信仰。

吳世瑋說，台中市目前立案的一貫道團體共有28家，其中位於霧峰區的白陽聖廟更是一貫道的指標宗教殿堂，每年3月的祭祖盛典活動則是一貫道年度盛事，闡揚慎終追遠的孝道美德，深寓教化人心與端正風俗的意義，期盼持續透過引領社會向上的力量，讓社會祥和、台灣平安。

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