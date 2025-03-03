潭子區人口破10萬 中市攜中央預算斥資近1億改善潭子到大雅交通

中市攜中央預算斥資近1億改善潭子到大雅交通。（圖：市府提供）

2025/03/03 20:07

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市潭子區人口已破10萬，台中市建設局成功爭取中央補助，投入9480萬元推動「潭子區雅潭路一、二段人行道改善工程」，將針對長達1720公尺的路段人行道無障礙環境優化，並進行道路景觀提升及車道路面改善等項目，建設局長陳大田指出，完工後將能成功讓全長6公里的潭雅路全面更新，優化潭子到大雅交通。

陳大田指出，潭子區人口已突破10萬人，人行環境改善需求日益迫切，此次推動的雅潭路一、二段人行道改善工程，針對淨寬不足、樹木浮根及無障礙設施未達標準等問題進行優化，提升行人通行安全。

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為降低施工期間對當地的影響，此次工程將採分區、分街廓方式進行，第一階段先施工中山路至雅潭路二段132巷（北基加油站前）範圍，第二階段則延伸至崇德路，確保工程推進的同時，將對地方衝擊降至最低。

陳大田說，市府自2023年起積極推動雅潭路人行環境改善計畫，先後完成雅潭路二、三段及雅潭路四段路面及人行道改善工程，這次爭取中央補助再推動雅潭路一、二段（中山路至崇德路）道路、共桿建置及人行道改善工程，成功串聯全長6公里的完整人本通行環境，工程完工後，雅潭路全線將全面更新。

建設局指出，新改善工程將人行道將拓寬至3米，優化路口行穿線退縮並加大停等區面積，增設庇護島，同時考量車行順暢，增設偏心左轉車道並改善路面。

建設局指出，相關路段鄰近學區及人口密集區的人行環境安全，也具備強化學童安全、連結潭子與大雅發展、串聯地方重要節點的指標性意義。

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