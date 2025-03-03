疑涉貪吳存金請辭獲准 副市長黃國榮：市長尊重當事人意願「勉為同意」

副市長黃國榮表示，市長盧秀燕對吳存金的請辭勉為同意，是因為要尊重個人意願。（記者蘇金鳳攝）

2025/03/03 12:05

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府地政局吳存金疑涉特別費核銷不實搜檢調搜索獲100萬交保今請辭獲准，台中市副市長黃國榮今受訪坦承驚訝，表示吳存金是自己提出辭職，市長盧秀燕「勉於同意」，因為要尊重當事人意願，有時間去處理司法問題；此外，市府也會請政風單位了解，希望吳存金是清白的，一方面也尊重檢調單位調查。

吳存金何時被約談，黃國榮表示，是在25日被檢調約谈，之後吳存金請了2天假，盧秀燕在24日出國，3月1日才回台中，此事有向在日本的盧秀燕報告，盧秀燕的態度是尊重檢調調查，毋枉毋縱。

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至於為何今天上午8點只看到請假單，黃國榮表示，就他所了解，吳存金在上週末就想要請辭，地政局秘書室主任今早將辭呈送到市長室，盧秀燕在8點半批准，因此議會程序委員會才會由副局長劉正倫代理出席。

吳存金只是交保，市長盧秀燕卻同意她請辭?黃國榮解釋，盧秀燕是「勉於同意」，雖然交保，但吳存金近來請假，盧秀燕尊重當事人意願，吳存金是經過週末考慮，他猜想吳存金應是不想造成市府困擾，因此決定在今天提出辭呈，因此盧秀燕尊重且決定勉於同意，因為日後應該還有一些調查吳存金必須配合事項，盧秀燕同意請辭後他可專心處理司法問題。

黃國榮表示，有一些地政局以證人關係人接受約談，今天是第一天上班，會請政風單位進一步了解，希望吳存金是清白的，當然要尊重檢調單位調查。

黃國榮說，吳存金在中市府任職多年，處事很嚴謹，有守有為，地政局業務不管區段徵收，土地重劃，有時牽涉的利益很大，但她都可以把握原則依法依規行事，今天為了特支費核銷問題被檢調調查，他覺得非常訝異，希望未來調查結果能證明她的清白。

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