台中大坑9-1號步道228連假如「人肉貪食蛇」 擠爆原因曝

9-1步道大排長龍。（記者許國楨攝）

2025/03/02 19:59

〔記者許國楨／台中報導〕228連假期間，台中市大坑9-1號步道附近滿是人潮車潮，許多民眾今天更利用連假最後一天，以「健康行」結束休假，除導致該步道擠爆，周遭的芋圓冰品店也大排長龍。民眾說，因9號及10號步道封閉維修中，9-1步道意外「救援」加上天氣實在太好，才會吸引大量遊客湧入，擠得水泄不通。

大坑風景區有12條步道，各具特色，難度不同，其中9號、9-1及10號步道最受歡迎，不僅有最親民步道美稱，沿途還有農夫市集和攤販，遊客邊走邊賞景、順道採買，但3條步道中，目前除10號步道全線封閉維修中，9號步道則是部分路段崩塌處邊坡修繕，預計自2月7日起至7月7日止，封閉部分路段維修，導致人潮全湧入9-1步道。

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尤其今天是228連假最後一天，加上天氣好到不行，往大坑9-1步道的經補路，一早就人潮洶湧，有民眾一下車還沒運動，就到附近的芋圓冰品店先嚐為快。現場攤商說，連假人潮至少是平日的三倍以上，不少民眾爬完步道，沿途也買各式農產品或日常用品，大包小包帶回家。

不少遊客原本興高采烈來爬山，結果卻被滿滿的人潮嚇到，還有人開玩笑說：「比夜市還熱鬧」，步道上的人龍一路綿延，讓原本輕鬆的登山變成「排隊耐力賽」，有資深山友建議，想避開人潮，最好選擇早晨或傍晚離峰時段，或改走其他較冷門的步道，而步道擁擠時行走需特別小心，避免推擠或踩空，才能確保登山安全。

228連假加上天氣好，9-1步道人潮擠爆。（記者許國楨攝）

9號步道目前封閉維修中。（記者許國楨攝）

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