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    中市太平中興東路二階改善3月啟動 人行道淨寬將達2公尺

    中市太平中興東路第二階段-建興北路至新平路範圍，將於3月上旬啟動。意象圖。（建設局提供）

    中市太平中興東路第二階段-建興北路至新平路範圍，將於3月上旬啟動。意象圖。（建設局提供）

    2025/03/02 19:53

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市民反映太平區中興東路有人行道淨寬不足、樹木浮根及無障礙動線不符法規等問題，建設局成功爭取中央補助，斥資6千萬元推動「太平區中興東路人行道改善工程」；第一階段施工東平路至建興北路範圍已於農曆春節前完成，第二階段建興北路至新平路範圍將於3月啟動，改善長度達1080公尺；全長1公里的人行道淨寬將達2公尺以上。

    建設局長陳大田表示，「太平區中興東路人行道改善工程」第一階段（東平路至建興北路範圍）自去年8月進場施工，並於農曆春節前完成階段性工程，因應春節期間禁挖政策，第二階段（建興北路至新平路範圍）3月上旬將啟動，並採分區、分街廓方式施工，降低對地方的影響。

    為確保工程順利推動、並讓民眾充分了解施工內容，市府在第二階段施工前特別召開地方說明會，廣泛聽取地方意見後持續推動施工作業；針對地方代表及民眾關切的小葉欖仁行道樹問題，市府在傾聽民意需求後，邀請專業樹木委員進行檢測，將行道樹納入此次工程一併檢討改善，並在充分溝通下與地方達成高度共識，推動換植作業，確保人行環境安全與綠化品質兼顧。

    建設局表示，此次人行道改善工程將結合商圈特性，種植常綠及開花喬木，營造優質綠化空間。同時，工程將進行人行道拓寬、無障礙設施優化、人車分道、路口安全改善及停車帶增設等措施。完工後，全長1公里的人行道淨寬將達2公尺以上。

    建設局指出，太平區人口已突破20萬，人本環境改善刻不容緩。此次優先改善學區及人口密集區的中興東路行人環境。工程完工後，將成為太平區人行道改善的示範路段。

    建設局斥資6千萬元打造友善行人環境鄉，3月啟動太平中興東路二階施作。模擬圖。（建設局提供）

    建設局斥資6千萬元打造友善行人環境鄉，3月啟動太平中興東路二階施作。模擬圖。（建設局提供）

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