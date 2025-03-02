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    平均70歲賭客激戰有戒心 草根警滲透觀戰瓦解公園流動賭場

    警方派出最具草根氣息的員警混入賭局。（警方提供）

    警方派出最具草根氣息的員警混入賭局。（警方提供）

    2025/03/02 17:26

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方日前接獲情資，稱轄內公園有人聚賭影響治安，立即成立專案小組蒐證，發現賭客警覺性相當高，只要有陌生人靠近立即結束賭局鳥獸散，警方為此精心策劃查緝行動，上月底由最具草根氣息的員警，喬裝成路過民眾混入賭局，成功查獲一群平均年齡超過70歲的5名賭客，遏止賭博歪風。

    台中市第三分局今天指出，該分區東區分駐所近期接獲情資，轄內東區旱溪媽祖公園內時常有民眾聚賭，影響當地治安與居民安寧，立即成立專案小組展開蒐證，經多日佈署，發現公園內確實有特定人員聚集從事不法行為，且對於陌生面孔特別警惕，一見警車接近便迅速鳥獸散，形跡相當可疑。

    為不打草驚蛇，警方決定改變策略，派出最具「草根氣息」的員警喬裝成普通民眾，混入人群靜待時機，而這名臥底員警佇立觀戰多時，賭客們專注於押注、擲骰，毫無察覺危機已悄然臨近，直至警方正式收網，周遭埋伏多時的警力一擁而上，這5名平均年齡超過70歲的賭客才驚覺大勢已去。

    經查，這群賭客以金錢下注後用象棋大小作為賭博輸贏，現場查扣骰子59顆、象棋32只、賭金2900元、墊板1只及壓錢鐵環17只等證物，全案警詢後依賭博罪嫌送辦。

    警方強調，賭博不僅危害社會治安，亦常衍生糾紛，甚至導致家庭破裂、傾家蕩產，呼籲民眾勿心存僥倖、以身試法，應多從事正當休閒活動，遠離賭博等不良習慣，警方將持續針對流動性賭場加強查緝，並掃蕩各類治安顧慮場所，杜絕不法行為。

    警方當場瓦解該流動賭場，查扣骰子、象棋及賭金等證物。（警方提供）

    警方當場瓦解該流動賭場，查扣骰子、象棋及賭金等證物。（警方提供）

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