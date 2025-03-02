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    藝術大師洪易「抱抱春彩」個展 台中中友百貨展出

    藝術大師洪易「抱抱春彩」個展，在中友百貨展出。（中友百貨提供）

    藝術大師洪易「抱抱春彩」個展，在中友百貨展出。（中友百貨提供）

    2025/03/02 17:12

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕中友時尚藝廊推出2025年第一個大型展覽《抱抱春彩-洪易雕塑藝術個展》即日開展。展出藝術家洪易大型雕塑等127件創作，洪易作品展覽足跡遍及世界各地，不但帶有濃濃的台灣味，其作品特色早已形成一種獨特的符號。

    《抱抱春彩-洪易雕塑藝術個展》展出日期從即日起至4/14止，共展出127件作品，展出地點除了藝廊更擴及至中友百貨空間，搭配春季花草植栽，將中友百貨妝點得春意盎然。洪易的作品造型常見圓潤飽滿，色彩運用如其個性豪邁鮮明，運用圖像和材質的混搭，靈活的構圖及色彩，鮮活的絕妙創造出能在國際性的大展中極為吸睛、履獲好評的作品。

    中友時尚藝廊今天舉辦《抱抱春彩-洪易雕塑藝術個展》開幕茶會，會中特別邀請本次公益義賣受贈單位-南投縣信義鄉羅娜國小合唱團獻唱，原民小朋友們的悠揚美聲迴盪在藝廊空間中，讓本次活動增添更多風采。

    中友百貨企劃處經理簡聰政表示，中友時尚藝廊此次將展覽規模擴大，是為迎接中友百貨33年週年慶慶祝活動，同時是中屋事業機構創立50週年（中友百貨母公司）。除了在原有藝廊空間展出，在百貨全館空間更展出多件大型創作。

    簡聰政並強調，每次展覽都會安排藝術家一起響應公益活動，今年公益對象以偏鄉原民學校為主，本次捐贈給南投信義鄉羅娜國小。

    羅娜國小校長張素真表示，非常感謝本次展覽藝術家洪易老師大方捐贈作品-《愛心蝸牛》義賣，更感謝中友百貨以實際行動認購作品，所得268,000元全數捐贈給羅娜國小，讓羅娜國小得到很大的挹注，可以幫助學校多元發展經費。

    此外，3月8日下午2點於藝廊現場進行一場由洪易先生藝術工作室專人導覽活動，僅此一場，歡迎有興趣的民眾報名參與。

    藝術大師洪易「抱抱春彩」個展，即日起在中友百貨展出。（市府提供）

    藝術大師洪易「抱抱春彩」個展，即日起在中友百貨展出。（市府提供）

    藝術大師洪易「抱抱春彩」個展，即日起在中友百貨展出127件創作。（中友百貨提供）

    藝術大師洪易「抱抱春彩」個展，即日起在中友百貨展出127件創作。（中友百貨提供）

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