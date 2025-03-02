中市食安馬拉松上場 終點設「食安美食Buffet」

首屆食安盃馬拉松吸引近3000名跑友參加。（圖由市府提供）

2025/03/02 16:22

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市推廣特色路跑，今天上場為「2025能多潔食安盃馬拉松」，清晨在台中市中央球場鳴槍開跑，吸引近3000名跑友參加，將運動與食安議題結合，大家「有食閣有掠」。

主辦單位中華食品安全管制系統發展協會表示，首屆食安盃是全國唯一由專業食安團隊監管的賽事，共分全馬組（42K）、半馬組（21K）、一般路跑組（10K）、健康趣味組（5K）等4組，路線經過中央公園、大雅中科公園、潭雅神綠園道等著名地標、景點，沿途補給站備有超「澎湃」、通過HACCP認證的優良衛生佳餚，包括精緻滷味、當季水果、烤雞、啤酒、烤山豬、水餃、巧克力、香腸、烤鴕鳥肉、烤鱷魚肉等。

請繼續往下閱讀...

此外，賽事終點更設有前所未有的「食安美食Buffet」，由知名主廚阿勝師親自掌廚，使用台灣優良農產品發展協會提供的CAS優良複合農產，絕對讓跑者能量滿滿、迎向健康。完賽更有威士忌（半馬及全馬組）、素麵、魷魚絲、85度C濾掛式咖啡、蛋白穀飲黑五珍等禮品，各分組前三名尚有獎金，相信各位參與者皆能滿載而歸、享受連續假期。

運動局指出，去年台中市民過重或肥胖的民眾占38.4％，低於全國平均的39.6％，並較前年減少4.5％，躍昇為六都第二瘦，與台中市去年共辦理75場路跑、單車、健行活動，路跑風氣日盛有所關連。因此為延續這股運動風，今年則規劃在此辦理至少27場路跑（包括15場IP趣味路跑），希望市民朋友多多參與，養成規律運動的習慣，打造台中成為低碳、陽光運動城市。

運動局長游志祥表示，馬拉松賽事需要跑者每一步累積才能順利完成目標，如同食品安全也要長期的堅持，才能確保每一口食材都能維持健康的身體，結合兩者在全國最大的戶外運動專用場地中央球場，讓路跑不只跑出健康，也展現對於食品安全的關心。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

賽事終點設有食安美食-buffet-由知名主廚阿勝師掌廚。（圖由市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法