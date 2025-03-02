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    吳存金地政出身 曾救火擔任中捷臨時董事長深受盧秀燕倚重

    台中市政府地政局長吳存金（中）疑涉特別費不實核銷，100萬元交保。（資料照）

    台中市政府地政局長吳存金（中）疑涉特別費不實核銷，100萬元交保。（資料照）

    2025/03/02 15:43

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府地政局長吳存金疑涉特別費不實核銷，以100萬交保，引發震撼，而吳存金深受市長盧秀燕倚重，從前年中捷發生車廂撞吊臂事件，由不懂捷運營運的吳存金臨危受命擔任代理董事長就可知，但吳存金在6年多地政局長任也爆出不少爭議，然而，此次交保金達100萬，吳存金能否順利脫身，尚待觀察。

    吳存金是盧秀燕的學姊，盧秀燕一上任就拔擢原本是地政局副局長吳存金升任地政局長，深受盧秀燕倚重，由於各局處很多建設無法從公務預算支應，都從被視為市府小金庫的平均地權等基金所支應，而審核就是地政局，足見盧秀燕對她的信任。

    2023年中捷公司發生吊臂掉落撞上車廂，中捷公司代理董事長林良泰請辭，而由完全不懂中捷營運的吳存金擔任臨時董事長。

    吳存金愛唱歌，歌聲哄亮，在議會對議員的詢問有問必答，不少議員非常喜歡她，但她在6年多任內，被爆出許多爭議，2021年8月就曾遭市議員張玉嬿指出，有員工指控吳存金濫用市府官網置入性行銷個人臉書，企圖營造個人英雄主義。

    另外2023年有民眾反映，吳存金利用特權安排女兒到交通局擔任約聘僱；市議員黃守達去年11月也在市議會質詢指出，有員工反映，吳存金咆哮員工，致使員工主動調離現職，而且唱歌要員工買單；但這些都遭吳存金否認。

    根據地政局預算書，吳存金的特別費每月為3.97萬元，卻因不實核銷被調查，而吳存金掌控著市府小金庫，究竟真相為何？已引起外界相當大的討論。

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