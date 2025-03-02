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    首頁　>　臺中市

    台中新光三越在世貿闢第二賣場 首日吸引3千人

    新光三越營業本部副本部長謝英明表示，台中世貿中心賣場吸引了3千位顧客回來購買（記者蘇金鳳攝）

    新光三越營業本部副本部長謝英明表示，台中世貿中心賣場吸引了3千位顧客回來購買（記者蘇金鳳攝）

    2025/03/02 14:54

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中新光三越台中中港店氣爆事故發生已半個多月，昨天終於開放員工入內取私人物品及開闢第二賣場，營業本部副本部長謝英明表示，台中世貿中心賣場吸引了3千位顧客回來購買，可能由於昨天是頭牙，以賣甜食品為最多，而今天開放322位員工取私物，至於貨品還需要考量到如貨梯可否升降，希望加快。

    新光三越依據台中市都發局備查的「安全評估人員進出計畫」，從昨天開始到6日展開為期6天的專櫃同仁入館領取私人物品作業，首日已有324位同仁順利完成領取私人物品；今進入第二日，將安排322位同仁入館領取，後續將加快作業進度。

    此外，第二賣場首場1日在台中世界貿易中心展覽場一館展開，攜手27家廠商、共28個品牌，近百位同仁共同參與，首日亦有近3000位消費者到場。新光三越將持續與品牌夥伴積極研擬短期安置方案。

    謝英明表示，長榮桂冠酒店則是11日至21日展開，是以婦女服飾、飾品、運動用品等為主，會有跟過去不一樣的購買體驗。

    至於發生氣爆現場的工人無法做筆錄，影響偵辦進度，謝英明表示，也想趕快知道，未完成司法程序的筆錄，會由專業鑑定者鑑定，希望報告能早點出爐。

    新光三越今天持續開放員工入用取私物。（記者蘇金鳳攝）

    新光三越今天持續開放員工入用取私物。（記者蘇金鳳攝）

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