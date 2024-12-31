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    台中兒少性剝削激增2成 與查獲這「色情網站」有關

    偵查佐白羽汶藉簡單圖示及活潑生動方式，讓自我保護觀念扎根在小朋友腦海裡。（警方提供）

    偵查佐白羽汶藉簡單圖示及活潑生動方式，讓自我保護觀念扎根在小朋友腦海裡。（警方提供）

    2024/12/31 21:25

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市某國小棒球隊教練涉長期猥褻學童，被害人數超過30人引發關注，市警局婦幼隊統計，今年迄今查獲的兒少性剝削案件，被害人數、件數都較去年增加約2成，犯罪態樣以不雅照網路互傳居多，查獲「創意私房色情網站」則是案件激增主因。

    根據婦幼隊統計，台中市今年迄今已查獲兒少性剝削案件計207件，較去年170件增加約21%、被害人數239人，較去年194人增加約23%，其中女性被害人168人占70%為多、被害年齡以12至17歲有192人（女143人、男49人）占81%最多、未滿12歲有32人（女24人、男8人）占13%次之，顯見青少女受害比例仍高於男性。

    至於犯罪態樣則以「好友間拍攝後網路互傳或散布性影像」占58%居多數，男性被害人雖較少，仍以遭拍攝及散布性影像為主要類型，而今年比去年增加，則因今年7到9月間配合台中地檢署檢察官指揮，主動偵辦分散全國各縣市「創意私房色情網站」案件，因而查獲支付對價「持有」及「觀覽」兒少性影像案類，為案件整體增加主因。

    婦幼隊昨天也到興大附農幼兒園宣導，藉由簡單圖示及活潑生動教學方式，傳授「身體自主權」重要性，讓小朋友學習勇敢說「不」，強調兒童被害案件常發生在下課後及夜間時段，應避免孤身一人行動，也不要獨自在人少或空曠地方徘徊，以免遭有心人士列為目標。

    如遇陌生人開口問路或請求協助時，可以請周遭大人幫忙或是尋求附近商家協助，如此既可以幫助陌生人，又可以避免與陌生人直接接觸，另若警覺陌生人跟蹤時，要立即跑到鄰近店家跟大人說，並且等到安全時才能離開等觀念。

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