玖壹壹開場帶嗨 台中跨年晚會開唱1小時衝破10萬人

「2025台中 蛇現幸福」台中跨年演唱會，天團玖壹壹應景世界棒球12強賽台灣隊奪冠，高唱「世界都看見」。（記者廖耀東攝）

2024/12/31 20:41

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中跨年晚會「蛇現幸福」今晚在水湳中央公園登場，晚間7由本土天團玖壹壹開場，開唱「鄉下來的」，讓全場跟著嗨起來，到晚間8點，台中市政府估現場已湧入10萬人，越晚越嗨。

台中市跨年晚會今年邀請天團玖壹壹開場，還有金曲歌后蔡健雅全台獨家演出，更有韓國「OST妖精」輝人（Whee In）來台開唱，以及台灣指標樂團告五人接力演出，追星人紛紛趕來卡位，晚間7點不到現場已來到5萬5千人，不少人下課、下班陸續趕來，晚上8點現場人數激增到10萬人。

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今年跨年晚會陣容升級，集結國內外「全A咖」藝人，卡司還有Ozone、芒果醬 Mango Jump、血肉果汁機、高爾宣OSN、GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治、固定客、SCOOL、派偉俊Patrick Brasca、Spark皇毅、PIZZALI、蓋兒GAIL、ANGIE安吉、Double K-風情萬種KTV等，18組藝人接力開唱，倒數後上演180秒高空璀璨煙火秀，陪伴粉絲們一起迎接2025年。

天團玖壹壹應景世界棒球12強賽台灣隊奪冠，高唱「世界都看見」。（記者廖耀東攝）

天團玖壹壹嗨翻台中跨年演唱會。（記者廖耀東攝）

「2025台中 蛇現幸福」台中跨年演唱會晚間8點突破10萬人。（記者廖耀東攝）

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