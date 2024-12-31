一卡通、悠遊卡共同發卡！台中敬老愛心卡元旦起可自由選

台中敬老愛心卡明年元旦起可自由選。（圖：市府提供）

2024/12/31 19:50

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市敬老愛心卡可搭計程車、扣抵健保門診基本部分負擔50元等，為讓民眾更便利使用，交通局指出，明年元旦起台中市敬老愛心卡委由「一卡通」、「悠遊卡」共同承攬發卡，民眾可視需求自由選卡。

交通局提醒若敬老愛心卡違規轉讓或轉借他人使用，除最重將處5年停止使用，甚至可能觸及刑責，請民眾注意。

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交通局長葉昭甫指出，台中市的愛心敬老卡每月補助1000點，經分析發現近9成用於交通服務，搭乘公共運輸使用率高，為方便符合資格的市民申辦，明年1月1日起委由一卡通票證股份有公司、悠遊卡股份有限公司共同承攬發卡，該公司亦提供服務據點，持卡人可就近處理卡片相關問題。

葉昭甫說，市府兼顧敬老愛心卡持卡人免於奔波辛勞，台中市敬老愛心卡免經綁定即享有台中市民限定的「雙十公車」乘車優惠，搭乘超過10公里最多扣10點，且全額可由點數扣抵，此外還可搭乘中部五縣市公路客運簽約國道客運、計程車、台中捷運及台鐵列車，鼓勵長輩多利用大眾運輸工具走出戶外，增加社會參與，促進身心健康。

市府持續關心資深市民及身障者福利，補助設籍台中市年滿65歲以上老人、年滿55歲以上原住民及身心障礙者製作敬老愛心卡，並給予持卡者每月1000點（原住民1500點）的免費乘車額度，從補助搭乘公共運輸到國民運動中心，或是至衛生所及合約診所就診可折抵部分費用。

符合申請資格的市民朋友可持國民身分證（身心障礙者檢附身心障礙證明）、最近2年內2吋彩色照片一張至台中市各區公所辦理，現場辦理即可領卡。

交通局提醒，民眾以敬老愛心卡點數補助搭乘公共運輸，若被查獲非本人使用時，除敬老愛心卡將被沒收外，使用人如為捷運場站查獲將依《大眾捷運法》第49條規定辦理，除補繳票價外，並支付票價50倍違約金。

此外，敬老愛心卡持有人如違規轉讓或轉借他人使用，市府也將依《台中市政府辦理老人及身心障礙者敬老愛心卡乘車及各項補助要點》最重將處以5年停止使用，甚至可能觸及相關刑責，請持卡人注意自身權益。

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