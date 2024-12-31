媽媽餐廳打工獨撐家計 家扶兒考上4所國立研究所

小豪在南台中家扶中心扶助及獎學金補助，能全力學習讀書，今年考清華大學、中山大學、台北大學及中央大學等４所國立大學經濟相關碩士班。（記者蔡淑媛攝）

2024/12/31 20:13

〔記者蔡淑媛／台中報導〕113學年度第二學期即將在農曆年後展開，南台中家扶啟動愛心助學工程，邀請大眾挹注獎學金，目標經費450萬元，幫助給150名大專和碩班及100名高中職、220名國中小同學，透過教育脫貧、翻轉人生。

家扶兒小豪就讀淡江大學產業經濟系四年級，媽媽在餐廳打工，獨自撫養他與2個孩子，家庭清貧辛苦，在家扶獎學金幫助下，小豪能全心準備課業也擔任班代，最近研究所推甄考取清華大學、中山大學、台北大學及中央大學等國立學校經濟相關碩士班。

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小豪從高中開始申請家扶獎學金，獎學金主要用來支付學費或是買參考書，也會把剩下的獎金存起來，作為未來進修的本錢，小豪準備申請到金融單位實習，或是預修研究所學分，把握時間充實自己，未來想要擔任經濟研究員，回饋社會。

小潔和弟弟從小是媽媽獨自照顧穩定長大，媽媽因病無法穩定工作，收入拮据，小潔熱愛學習、考上台中女中，雖然開學後發現罹癌，辦休學治療1年，重回校園生活，透過申請家扶獎學金，幫忙家中減輕經濟壓力，希望順利學習升學。

南台中家扶中心目前扶助1000多戶家庭，陪伴1600多名孩子，高中職孩子為多，其中8成5表達想繼續升學，為了讓孩子能專心求學，南台中家扶中心每學期開學前號召助學人挹注捐款獎學金，讓家扶囝仔更有底氣與勇氣去追求夢想。

家扶兒小豪認真唸書，今年考上清華大學等４所國立大學經濟相關碩士班。（南台中家扶提供）

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