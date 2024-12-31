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    台中文心路水泥車、轎車碰撞 臨跨年場周邊一度車流回堵...警急排除

    事故現場。（民眾提供）

    事故現場。（民眾提供）

    2024/12/31 18:00

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區今天下午發生一起水泥車與轎車碰撞車禍，因事發地就在今晚跨年晚會場的周邊道路，原就有車流逐漸湧入，加上這起車禍一度造成交通回堵壅塞，急壞警方趕緊加派警力處理疏導，所幸事故未造成人員受傷，狀況迅速排除恢復順暢。

    這起事故發生在今天下午3點34分，地點在西屯區文心路三段，駕駛水泥預拌車的46歲陳男，當時在事發地點逆向停車，完成灌漿作業後起步準備迴轉進入車道，此時另輛由另名34歲林男駕駛的豐田轎車，則是在文心路往南方向的內車道停等紅燈時，水泥車右前車頭不慎與轎車右後車尾發生碰撞，所幸均無人受傷。

    經查，雙方駕駛經酒測均無飲酒情事，陳男表示是沒有看到暫停紅燈的轎車而肇事，確實肇因將由鑑定單位或法院研判；只是事故當下只見水泥車橫停在路中，瞬間造成交通流量原本就相當大的文心路，車流因此一度壅塞回堵，加上就在今晚跨年場的周邊，所幸經警方到場緊急排除，已經恢復通行。

    水泥車右前車頭與轎車右後車尾發生碰撞。（民眾提供）

    水泥車右前車頭與轎車右後車尾發生碰撞。（民眾提供）

    水泥車橫停在路中，一度造成文心路車流回堵。（民眾提供）

    水泥車橫停在路中，一度造成文心路車流回堵。（民眾提供）

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