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    中彰大動脈！大肚和美橋2026完工 兩地路程縮至2、3分鐘

    大肚和美橋工程進度逾60%。（圖：市府提供）

    大肚和美橋工程進度逾60%。（圖：市府提供）

    2024/12/31 17:53

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕連接中彰交通大動脈「大肚和美橋」，台中市建設局指出，目前工程進度達60%，預計2026年完工，通車後可望縮短台中大肚與彰化和美間車程距離，原本需繞行超過30分鐘的路程，縮短至2至3分鐘，為中彰生活圈融合與經濟發展帶來顯著效益。

    台中市建設局長陳大田指出，大肚和美橋工程是中彰跨域治理重大工程案之一，橋梁全長1440公尺、橋寬22公尺，配置雙向4車道、2機車道，及人行與自行車共用道，自去年1月開工以來一直保持穩定超前，近日第1組懸臂工作車圓滿完成首階段任務，這座跨越烏溪、連接台中與彰化的重大交通工程建設，工程進度往前推進到60%。

    陳大田說，大肚和美大橋是連接台中市大肚區與彰化縣和美鎮的重要建設，總經費32億，設計結合烏溪周邊景觀，採用象形梁橋與光滑混凝土建築，展現出結構的美感與實用性，未來大橋不僅能將原本需繞行超過30分鐘的路程縮短至2至3分鐘，還有望成為大肚溪日落觀景的熱門景點；工程進度已超過60%，基礎結構完成率達80%，按照計畫，整座橋將於2026年8月初完工並通車

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