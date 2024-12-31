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    飯店旅館元旦起不提供一次性用品 台中業者這樣做

    台中福華飯店提供大瓶裝液態盥洗及保養用品。（台中福華飯店提供）

    台中福華飯店提供大瓶裝液態盥洗及保養用品。（台中福華飯店提供）

    2024/12/31 17:39

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕為減少使用一次性旅宿用品，台灣旅宿業2025年1月1日起新制上路，不主動提供小瓶裝洗髮乳、沐浴乳等，業者違規最高恐罰6000元。台中市飯店旅館說，已改為提供大瓶裝液態盥洗及保養用品，且不主動提供一次性備品，旅客需要可購買，試行後也獲得大多數旅客支持。

    環境部公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，2025年元旦起，觀光旅館業、旅館業、民宿及其他住宿業，不得提供容量小於180毫升液態盥洗及保養用品（洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液），也不得於營業場所陳列個人衛生用品（梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽）供消費者自由取用，另SPA、游泳池等附屬設備、服務設施、客房以外的經營設施則不在管制範圍。

    台中長榮桂冠酒店說，飯店自今年4月試辦不主動提供一次用旅宿用品，全館354間客房全面提供壁掛式洗沐用品，為環保盡心力，旅客反應良好；客房紙拖鞋也持續供應，但所有一次性備品則提供購買，長榮夾腳拖鞋則可到櫃台購買。

    台中福華說，積極配合政府節能減碳政策，今年4月起即不再主動提供一次用旅宿用品並設置壁掛式洗沐用品，在客房樓層增設備品智能販賣機，增設1F永續專區提供綠色消費，鼓勵旅客攜帶個人盥洗用品及使用各樓層冷熱水機飲水，因應明年新制，已經準備好了，與旅客共創綠色生活。

    台中勤美洲際酒店響應政府減塑政策，客房內的沐浴用品已採用洲際酒店集團指定品牌，採用環保大瓶裝設計，2025年1月1日起，酒店不再提供一次性客房洗漱用品，包括牙刷套裝、刮鬍刀組、浴帽、化妝棉、指甲銼、梳子及棉花棒，飯店也也會在入住前提醒個人自備洗漱用品。

    因應環境新制不提供一次性旅宿用品，台中福華飯在店客房告示提醒「永續旅遊 減塑行動」立牌，響應環保生活。（台中福華提供）

    因應環境新制不提供一次性旅宿用品，台中福華飯在店客房告示提醒「永續旅遊 減塑行動」立牌，響應環保生活。（台中福華提供）

    台中福華飯店在客房樓層增設備品智能販賣機，並增設1F永續專區提供綠色消費。（記者蔡淑媛攝）

    台中福華飯店在客房樓層增設備品智能販賣機，並增設1F永續專區提供綠色消費。（記者蔡淑媛攝）

    台中長榮桂冠酒店全館354間客房全面提供壁掛式洗沐用品。（台中長榮提供）

    台中長榮桂冠酒店全館354間客房全面提供壁掛式洗沐用品。（台中長榮提供）

    台中長榮酒店客房紙拖鞋持續供應，但所有一次性備品則提供購買，長榮夾腳拖鞋則可至櫃台購買。（台中長榮提供）

    台中長榮酒店客房紙拖鞋持續供應，但所有一次性備品則提供購買，長榮夾腳拖鞋則可至櫃台購買。（台中長榮提供）

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