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    台中跨年晚會衝了 免費接駁車下午5點不到湧現排隊人潮

    下午5點還不到，已有許多迫不及待排隊等候首班接駁公車要去台中中央公園跨年。（記者許國楨攝）

    下午5點還不到，已有許多迫不及待排隊等候首班接駁公車要去台中中央公園跨年。（記者許國楨攝）

    2024/12/31 17:40

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市跨年晚會今晚在中央公園登場，有市府線、松竹線及水湳線等3條免費接駁路線，下午5點不到就有許多人排隊等著搭接駁車。

    水湳線、市府線及松竹線等3條免費接駁公車分別於會場、捷運站及台鐵松竹車站發車接駁，前往會場首班車下午5點30分發車，最晚晚間11點發車；離開會場時間則自晚間8點到凌晨1點30分，坐滿即開車。

    台中捷運也結合接駁服務加密班距、延長營運到1月1日凌晨2點，搭乘捷運民眾可於「市政府站」及「松竹站」出站，分別轉乘市府線、松竹線免費接駁公車；若是在「文華高中站」或「文心櫻花站」出站，可依循導引指標走甘肅路「行人通廊」到會場，時間約20到25分鐘，十分便利。

    今天下午5點不到，已有許多人到接駁定點排隊，相關單位也派員到場維持秩序。吳姓市民說，中央公園周邊車位一位難求，去年好不容易停好車，結果光散場就塞了快一個小時，真的是嚇到了，得知有免費接駁車，馬上與親友搭捷運到最近的接駁站，免去繞圈找停車位，也省去塞車之苦，一舉兩得。

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