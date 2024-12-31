10元也要貪！ 台中戶籍員私吞規費250次共6萬 繳30萬換免入獄

台中地院輕判方男徒刑2年，緩刑5年，條件是支付公庫30萬元。（記者張瑞楨攝）

2024/12/31 13:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市潭子區戶政事務所60多歲方姓戶籍員，被台中地檢署指控，從2022年1月起，趁著處理民眾申辦戶籍謄本、印鑑證明等機會，私吞每筆10至20元的行政規費共250罪（以1日犯行計算1罪），不法所得達6萬515元，中檢依貪污治罪條例侵占公有財物等罪名起訴，台中地院以他坦承犯行且繳回犯罪所得，以及「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，輕判2年並宣告緩刑5年，免除入獄之災，條件是向公庫繳納30萬元。

判決書指出，中檢接獲檢舉，指揮法務部廉政署中部地區調查組、調查局台中市調查處偵辦，發現方男（已辭職）從2022年1月起至2023年3月止，受理民眾申請核發戶籍謄本、印鑑證明等事項，登入戶政資訊系統列印民眾申請的文件後，未依程序存檔入案，或登載不實申請張數，再將每日結算時將所收的行政規費侵占己有。

請繼續往下閱讀...

檢方認定，方男每筆侵占金額10至20元不等，侵占金額共6萬515元，以1日犯行計算1罪，合計250罪，依貪污治罪條例侵占公有財物等罪名提起公訴，並聲請宣告沒收犯罪所得6萬515元。

台中地院審理後認為，方男雖不符合貪污治罪條例的「自首」減輕其刑規定，但他於偵訊時均坦承不諱，並於今年7月1日將所侵占的財物全數繳回，依法可以減輕其刑，另外，他每次侵占公有財物的犯罪所得均為5萬元以下，傷害吏治的程度均尚非重大，犯罪情節尚屬輕微，也能減輕其刑。

法官強調，侵占公有財物罪是10年以上重罪，方男犯後態度尚佳，惡性尚非嚴重，援用刑法第59條，「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，依侵占公有財物罪，共250罪，各處徒刑1年6月，應執行2年徒刑，犯罪所得沒收（已繳回），緩刑5年，條件是向公庫繳納30萬元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法