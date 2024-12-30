校園禁用非國產肉自治條例勝訴 中市府：捍衛學童健康權益

中市府訂自治條例禁止萊豬進校園，遭中央函告無效後提行政救濟 ，最高行政法院判決市府勝訴。（市府提供）

2024/12/30 23:26

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政院函告學校午餐禁用非國產肉規定無效 中市府興訟勝訴確定

政院函告萊劑零檢出地方條例無效 台中市府上訴判敗確定

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〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府在「台中市學校午餐自治條例」明定，禁止萊豬進校園；該項規定於2022年6月9日遭行政院函告無效，但經市府提起行政救濟，今（30）日最高行政法院判決台中市政府勝訴確定；對此，台中市政府表示，該判決是對市府堅持守護食安的肯定，也彰顯地方自治精神，將持續加強稽查，捍衛學童健康權益。

教育局表示，因中央宣布2021年起開放美國萊豬進口國內，台中率全國之先，於2020年底即要求全市學校修改午餐契約，明定學童的營養午餐只能使用國產在地生鮮肉品及其相關產製品，不得使用進口肉品，同時只要查出使用，一次記罰20點並立即終止契約、公布業者名單，為全國最嚴格的學校午餐契約罰則。

2021年為加強對於食安的要求，市府同步修正台中市學校午餐自治條例，禁止萊豬進校園，但該項規定於2022年6月9日遭行政院函告無效，市府為捍衛全市學生校園「食」的健康，力爭結果，今日最高行政法院判決逆轉勝，是對市府的肯定，也彰顯地方自治精神。

教育局強調，未來教育局將持續落實學校午餐肉品查驗及三級訪廠工作，絕不讓含有瘦肉精之肉品進入校園。

法制局表示，台中市學校午餐自治條例第4條第1項第2款規定，學校提供午餐，「不得使用肉品原料來源非國產之各式肉類加工品」。雖經行政院函告部分無效，但經最高行政法院判決撤銷該函告無效的處分，確認了市府在學生午餐食材選擇方面具有地方自治權責，感謝法院的判決。

食安處表示，市府持續查驗市售肉品，今年共查驗1萬3948件、動員8002人次，其中31件牛肉檢出微量萊劑，符合中央規定。

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