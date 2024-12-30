為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    校園禁用非國產肉自治條例勝訴 中市府：捍衛學童健康權益

    中市府訂自治條例禁止萊豬進校園，遭中央函告無效後提行政救濟 ，最高行政法院判決市府勝訴。（市府提供）

    中市府訂自治條例禁止萊豬進校園，遭中央函告無效後提行政救濟 ，最高行政法院判決市府勝訴。（市府提供）

    2024/12/30 23:26

    相關新聞請見︰

    政院函告學校午餐禁用非國產肉規定無效 中市府興訟勝訴確定

    政院函告萊劑零檢出地方條例無效 台中市府上訴判敗確定

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府在「台中市學校午餐自治條例」明定，禁止萊豬進校園；該項規定於2022年6月9日遭行政院函告無效，但經市府提起行政救濟，今（30）日最高行政法院判決台中市政府勝訴確定；對此，台中市政府表示，該判決是對市府堅持守護食安的肯定，也彰顯地方自治精神，將持續加強稽查，捍衛學童健康權益。

    教育局表示，因中央宣布2021年起開放美國萊豬進口國內，台中率全國之先，於2020年底即要求全市學校修改午餐契約，明定學童的營養午餐只能使用國產在地生鮮肉品及其相關產製品，不得使用進口肉品，同時只要查出使用，一次記罰20點並立即終止契約、公布業者名單，為全國最嚴格的學校午餐契約罰則。

    2021年為加強對於食安的要求，市府同步修正台中市學校午餐自治條例，禁止萊豬進校園，但該項規定於2022年6月9日遭行政院函告無效，市府為捍衛全市學生校園「食」的健康，力爭結果，今日最高行政法院判決逆轉勝，是對市府的肯定，也彰顯地方自治精神。

    教育局強調，未來教育局將持續落實學校午餐肉品查驗及三級訪廠工作，絕不讓含有瘦肉精之肉品進入校園。

    法制局表示，台中市學校午餐自治條例第4條第1項第2款規定，學校提供午餐，「不得使用肉品原料來源非國產之各式肉類加工品」。雖經行政院函告部分無效，但經最高行政法院判決撤銷該函告無效的處分，確認了市府在學生午餐食材選擇方面具有地方自治權責，感謝法院的判決。

    食安處表示，市府持續查驗市售肉品，今年共查驗1萬3948件、動員8002人次，其中31件牛肉檢出微量萊劑，符合中央規定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺中市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播