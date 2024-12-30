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    男領養貓回家虐待！拔光指甲、棍棒打死 台中動保處出手了

    台中20多歲李男到處領養貓隻，回家後拔貓咪指甲、持棍棒虐打。（擷取自臉書）

    台中20多歲李男到處領養貓隻，回家後拔貓咪指甲、持棍棒虐打。（擷取自臉書）

    2024/12/30 23:59

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台中市西屯區近日發生殘忍虐貓案，20多歲李姓男子被控在家虐待飼養的貓隻，造成至少1隻貓咪死亡。動保處已介入調查，已扣留李男飼養的9隻貓隻，以保障動物安全。

    有網友在臉書社團「虐待動物惡人整理」「貓咪也瘋狂俱樂部」發文指控，李男多次到處領養貓隻，回家後對貓咪拔指甲、持棍棒虐打，導致多隻貓受害，其中甚至有貓被虐死。相關指控引發網友憤怒，多名愛媽愛爸立即行動，前往李男住處希望營救其他貓隻。

    台中市警察局第六分局接獲通報後，立即聯繫動保處，並於李男住所內發現一隻疑似遭虐待致死的貓隻，以及兩隻身上疑有傷勢的幼貓。動保處扣留死去的貓屍以進行法醫檢查，受傷的幼貓則被緊急送醫。同時，李男家中的其餘7隻貓隻也被扣留。

    有目擊者表示，李男在警局內對送養貓隻的愛媽大聲斥責，甚至聲稱自己被貓抓傷，要求驗傷並提告。後來，李男以自身患有恐慌症為由，搭乘救護車離開。

    動保處初步檢查顯示，李男所飼養的其餘6隻貓隻體態與精神狀況良好，已通知原送養人將貓隻領回。然而，李男聲稱有一隻貓在運送過程中逃脫，目前動保處呼籲民眾協助提供線索，以便扣留並進一步檢查。

    動保處強表示，初步調查確認李男涉虐待致動物死亡，已依法向警方告發。若解剖結果證實貓隻因故意傷害死亡，依《動物保護法》規定，李男將面臨最高2年以下有期徒刑，並處新台幣20萬元至200萬元罰金。動保處呼也籲飼主，遇到飼養問題應尋求專業協助，絕不可以暴力方式對待動物。

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