扯！才撞死東海女大生 台中公車「又闖紅燈」騎車嬤險命喪輪下

一輛台中客運公車今早行經西區英才、向上北路口時闖紅燈，差點撞上一名機車騎士。（擷自「爆料公社」）

2024/12/30 14:19

〔記者許國楨／台中報導〕台中市今年9月底才發生巨業客運公車撞死東海女大生，市警局為此大執法避免憾事重演，未料今天上午又有一輛台中客運公車行經西區路口時，因高速闖紅燈險撞上騎機車阿嬤，誇張又離譜畫面被民眾行車紀錄器拍下，經上傳臉書社群引發網友怒轟「罔顧人命！」、「正常發揮，沒死人就沒事繼續闖」，群情激憤。

台中一名網友在臉書社團上傳一段行車紀錄器，畫面顯示今日上午9時20分左右，原PO當時開車經過路口時，見到交通號誌燈為綠燈繼續直行，未料此時一輛台中客運的公車突然超高速闖紅燈，嚇得騎機車在原PO前方的阿嬤猛催油門，差點就遭公車撞上命喪輪下。

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第一分局表示，今天有網友在臉書社群「爆料公社」發布一段行車記錄器影片，影片中一輛台中客運的公車今早行經西區英才路、向上北路口時闖紅燈，還險些擦撞綠燈直行的一名機車騎士，經查，此起交通違規案，尚未接獲民眾報案、檢舉。

但經檢視相關影像，該輛公車明顯違規，已違反道路交通管理處罰條例第53條第1項規定，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈，可處1800元以上5400元以下罰鍰，該分局將依影片上顯示之時間及車號，調閱監視器畫面查明行為人身分據以開罰。

第一分局呼籲，公車及大客車駕駛人員更應遵守交通規則，違規行為已嚴重威脅了其他道路使用者的安全，遵守交通規則才能避免導致不可預見的交通事故發生。

機車騎士險被闖紅燈公車撞上。（民眾提供）

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