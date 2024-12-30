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    首頁　>　臺中市

    台中市公有停車場電動車明年1月起收充電費 最多一度不超過20元

    114年1月1日起試辦電動車停車與充電收費。（市府提供）

    114年1月1日起試辦電動車停車與充電收費。（市府提供）

    2024/12/30 16:04

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕依交通部統計查詢網顯示，至今年11月止，設籍在台中市電動車數量已高達1萬3600輛，與109年1534輛相較成長近8.5倍。台中市政府將自明年1月1日起，試辦實施電動車停車收費、充電以度計費，依照級距來收費，每一度不得超過20元，落實使用者付費。

    交通局長葉昭甫指出，台中市自明年1月1日起，電動車進入公有停車場（含路邊車格），停車費是第1個小時免費，第2個小時起依各停車場費率計費；而電動車使用充電槍充電，則依實際充電度數收費，相關收費方式，停管處已要求各停車場業者在出入口處及充電車格處告示清楚周知。

    台中市停車管理處說明，若有購買停車月票需求的電動車主，即日起路邊月票可至交通局、台灣大道市政大樓、陽明市政大樓三處櫃檯購買，自明年1月1日起，也可在停管處網站線上購買次月月票（每月20日前可購買次月的月票）；至於各路外停車場，則請各停車場業者辦理電動車月票抽籤。

    葉昭甫指出，今年已向中央爭取1.3億元、市府籌編0.4億元，合計共1.7億元；明年市府再籌編0.69億元，並逐年於公民營停車場增設充電設施，以營造綠能友善充電環境，有助推廣民眾使用低碳交通運具。

    此外，交通局也配合「台中市永續淨零自治條例」第35條規定，逐年將充電車格比例提高至10%以上，預計每年以1%增加，約8年（民國121年）後達成，並滾動檢討增加充電車格比例。

    葉局長說明，目前台中市電動車慢充已有406槍、快充4槍，預計將再增加383槍慢充、95槍快充，合計888充電槍。交通局會持續輔導停車場業者及能源業者共同合作，引進民間力量，加速中市充電槍建置，爭取充電槍建置經費，廣設充電樁，讓電動車主充電更便利。

    落實使用者付費，中市將試辦電車停車收費及充電以度計費。（市府提供）

    落實使用者付費，中市將試辦電車停車收費及充電以度計費。（市府提供）

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