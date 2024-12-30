台日心智障礙者拔河交流30週年！啟智協會邀請3隊出征日本神戶

中華民國啟智協會理事長楊美華（左）授旗給總教練蔡三雄（中）及總領隊鄒輝堂（右）。（記者歐素美攝）

2024/12/30 12:03

〔記者歐素美／台中報導〕台中市信望愛智能發展中心、彰化慈生仁愛院及苗栗幼安教養院共58名選手，將代表台灣前往日本神戶參加身心障礙者拔河比賽，中華民國啟智協會今天在台中市身心障礙綜合福利服務中心舉行授旗典禮，並現場示範教導參賽智青相關規則，氣氛溫馨。

中華民國啟智協會理事長楊美華表示，台日心智障礙者拔河交流30週年，這項勇氣及美好的開始，始於總教練蔡三雄牧師於1995年帶隊開始跟日本交流；近年來在國內的比賽則感謝信望愛提供場地舉辦。心智障礙者拔河展現生命奮鬥的感覺，令人感動且震撼，這次紀念台日心智障礙者拔河交流30週年，看到台灣的啟智單位凝聚在一起，非常有意義。

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台中市社會局專門委員吳文楦表示，拔河是很短的時間就分出勝負，氣勢很重要，我們這次是台灣聯隊抱著必勝的決心去日本誠懇交流，這是很好的國民外交與文化的交流，這樣的活動也可以讓民眾知道，其實心智障礙朋友很多事都可以做，也盼透過這樣的活動讓身心障礙朋友有更多社會參與，可以有自信地走出去。

彰化縣政府社會處副處長涂敏群指出，30年代表小孩的成長及一個過程，感謝啟智協會長期關注身心障礙朋友，讓他們可以出來參與是很重要的事情。並勉勵參智青「台灣從100多個隊伍選拔出3個隊伍前往日本參賽交流，代表「TEAM TAIWAN」，不可漏氣」。

總教練蔡三雄說，身心智障朋友反應較慢、手腳較慢，就算跌倒，大家都不放棄，輸了繩子也不放，覺得很快樂，我們的人生都會跌倒、也會失敗，希望把這樣的快樂帶給所有喜歡運動的人。

參賽智青現場示範拔河，以了解台日拔河比賽規則。（記者歐素美攝）

台中市信望愛智能發展中心、彰化慈生仁愛院及苗栗幼安教養院共58名選手，將代表台灣前往日本神戶參加身心障礙者拔河比賽。（記者歐素美攝）

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