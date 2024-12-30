台中市再增添1座特色公園 蜜糖公園戲水池噴霧宛如溫泉池

蜜糖公園啟用。（記者蘇金鳳攝）

2024/12/30 11:53

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市再增添一座主題公園，位在東區的「蜜糖公園」今天啟用，由於位在泉源里，因此設置一處景觀水池，夏天還會噴霧氣降溫；由於再過１個月就過年，市長盧秀燕邀請市民來台中市太平馬卡龍公園、中央公園的飛行美樂地遊戲場、泉源兒童交通主題公園、北區豬事圓滿公園，還有今天啟用的蜜糖公園等主題公園走走，會讓小朋友玩得開心。

台中市政府推動「美樂地計畫」之一，位於東區的「蜜糖公園」總面積達3,302平方公尺，其中高達87%面積土地為台糖所有，在建設局積極與各方協調下，台糖同意出租，建設局順利取得土地後進行開闢，改善經費為2,500萬元，並今年10月完工，今（30）日由市長盧秀燕親自主持完工視察典禮。

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市長盧秀燕表示，蜜糖公園台糖土地佔８５％，市府跟台糖協調，台糖原本堅持要出售，要上億元，基於經費考量，市府希望能承租，經過一番協調，台糖終於點頭要出租，一年３２萬，公園得以因應而生，由於是台糖的土地，當地里名命為泉源里，就是泉水源源不斷，因此蜜糖公園結合了在地「糖業」及「湧泉」兩大元素。

盧秀燕並表示，台中市完成多座主題公園，如台中市太平馬卡龍公園、中央公園的飛行美樂地遊戲場、泉源兒童交通主題公園、北區豬事圓滿公園，未來清水有全國最多吊床的公園及東勢獨角仙公園，過年可以來走走。

立法院副院長江啟臣也表示，這個土地是台糖，雖然台糖同意出租，但他還是不滿意，將努力讓台糖不要收租金。

建設局長陳大田表示，蜜糖公園特別保留多棵大樹，維持原有的微氣候調節功能，此外還設了水池，夏天會噴水霧，以降低溫度，因為屬於親水公園，還設了濯足平台，此外也設了戶外健身區及多功能體健區。

陳大田表示，附近還有湧泉公園（星泉湖）、泉源兒童交通公園，加上今天啟用的蜜糖公園等，東區內就有相當多的公園。

今天參加啟用儀式還有樂成宮董事長何敏誠、市議員陳雅惠、林霈涵等。

台中市蜜糖公園設景觀池，會噴霧氣，看起來像溫泉池（記者蘇金鳳攝）

蜜糖公園啟用。（記者蘇金鳳攝）

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