武陵山莊住宿設施整修 114年1月起暫停提供住宿及餐飲

「武陵山莊」明年1月起將暫時停止提供住宿及餐飲服務。（林業署提供）

2024/12/30 09:31

〔記者歐素美／台中報導〕林業及自然保育署台中分署所轄武陵國家森林遊樂區「武陵山莊」住宿及餐飲服務，因無法依發展觀光條例第70-2條規定取得旅館業登記，將自明年1月起暫時停止提供住宿及餐飲服務，並即刻啟動住宿設施整修工作，以提供遊客更優質的住宿品質；武陵山莊仍持續提供遊客諮詢、解說宣導等旅遊服務。

林業保育署台中分署表示，武陵國家森林遊樂區的「武陵山莊」，為提供森林生態旅遊、環境教育及登山活動的住宿場所，自民國99年起，委託富野飯店股份有限公司經營至今年底，已經委外營運14年，因住宿設施老舊，且為配合發展觀光條例旅館業第70-2條規定與提升住宿設施服務品質，自明4年1月起將暫時停止提供住宿及餐飲服務，分署將全面檢修住宿設施及公共區域景觀，期待後續提供遊客更優質的服務。

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林業保育署台中分署指出，住宿設施整修期間，遊樂區將維持武陵山莊遊客諮詢、無痕山林及保育宣導等服務，並定期於每週六、日下午1時播放野望影展影片，山莊內部飲水機及公廁等設施亦開放提供民眾使用，服務不間斷。

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