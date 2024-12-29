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    台74線火燒車4人倉皇逃 BMW轎車燒到變廢鐵

    一名洪姓男子今天下午駕駛BMW轎車行經台74線大里路段，車子突然冒煙起火，消防人員獲報到場搶救，但整輛車燒到剩骨架。（記者陳建志翻攝）

    一名洪姓男子今天下午駕駛BMW轎車行經台74線大里路段，車子突然冒煙起火，消防人員獲報到場搶救，但整輛車燒到剩骨架。（記者陳建志翻攝）

    2024/12/29 20:24

    〔記者陳建志／台中報導〕台中一名洪姓男子今天下午3點多，駕駛BMW轎車行經台74線30.2K附近，大里路段時，車子突因不明原因冒煙起火，洪男見狀趕緊將車子靠到路邊，並和車上另3名女性家人倉皇下車逃生，沒多久火勢越燒越大，現場烈焰沖天，消防局獲報雖出動7輛消防車到場滅火，但整輛車燒到只剩骨架，詳細起火原因將由火調人員鑑識釐清。

    這起火燒車意外發生在今天下午3點43分左右，台中市消防局獲報台74線30.2K附近有火燒車，立刻派遣十九甲分隊、東英分隊共7車13人到場搶救，消防人員抵達時，整輛車已經陷入火海，立刻出水搶救，約4點6分將火勢撲滅，不過整輛BMW轎車已經燒到變廢鐵，詳細起火原因須由火調人員調查後釐清。

    據了解，今天下午洪姓男子駕駛BMW轎車，車上另外載有3名女性家人，車子沿台74線太平往霧峰方向，行經大里路段時，車子突然冒煙起火，洪男見狀趕緊將車靠到路邊，車上4人趕緊逃生，沒多久整輛車就陷入火海，所幸車上4人雖飽受驚嚇，但都安全無恙。

    一輛BMW轎車今天下午行經台74線大里路段，車子突然冒煙起火，整輛車燒到只剩骨架。（記者陳建志翻攝）

    一輛BMW轎車今天下午行經台74線大里路段，車子突然冒煙起火，整輛車燒到只剩骨架。（記者陳建志翻攝）

    一輛BMW轎車今天下午行經台74線大里路段，車子突然冒煙起火，消防局出動7車13人到場搶救。（記者陳建志翻攝）

    一輛BMW轎車今天下午行經台74線大里路段，車子突然冒煙起火，消防局出動7車13人到場搶救。（記者陳建志翻攝）

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