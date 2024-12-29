台中大肚波斯菊開花了 花期到明年1月底

台中大肚沙田路1段的休耕農田，近日開出波斯菊花海，粉紅色的花朵隨風搖曳相當漂亮。（記者陳建志攝）

2024/12/29 14:40

〔記者陳建志／台中報導〕台中大肚區公所為了讓民眾可以賞花，並提供農田綠肥，今年11月初，在沙田路1段福山夜市旁，以及磺溪書院前的農田，撒下約7公頃的波斯菊種子，近日已陸續開花，預估再1個星期就可盛開，花期可延續到明年1月25日，歡迎民眾元旦假期來大肚賞花。

大肚區長楊明坤表示，為提供農田綠肥，並提供民眾在休耕期賞花的景點，近年固定在沙田路1段福山夜市旁，還有大肚磺溪書院前，撒下波斯菊種子，每年波斯菊開花時都吸引許多民眾來賞花拍照。

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楊明坤表示，往年都是二期稻作收割後的休耕期撒下波斯菊種子，今年因二期稻作碰上「做4休1」，因農民二期稻作休耕，因此約11月初就撒下波斯菊種子，今年磺溪書院前的農田約撒下5公頃的範圍，沙田路1段福山夜市旁則約撒下2公頃。

楊明坤表示，近日兩處的波斯菊，已經陸續開出粉紅色的花朵，目前開花約達一半，粉紅色的花海隨風搖曳相當漂亮，吸引不少民眾來賞花拍照，預估再約一星期就可盛開。

楊明坤表示，配合明年初一期稻作翻土作業，預估花期可延續到明年1月25日左右，因剛好橫跨元旦假期，歡迎民眾可以到場賞花，並順道一遊大肚的追分火車站、市定古蹟磺溪書院等景點。

台中大肚沙田路1段的休耕農田，近日開出波斯菊花海，粉紅色的花朵隨風搖曳相當漂亮。（記者陳建志攝）

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