辭中市府顧問選中央委員 蔡壁如：不是離職就是要選黨主席

蔡壁如辭中市府顧問，宣布參選民眾黨中央委員，網友反應兩極。（擷取自蔡壁如臉書）

2024/12/29 11:03

〔記者歐素美／台中報導〕民眾黨前立委蔡壁如辭去台中市政府顧問一職，並宣布參選民眾黨中央委員，有網友質疑她想選黨主席，蔡壁如在臉書回應說，她辭市政顧問不是離職就是要選黨主席，單純只是不想給台中市長盧秀燕惹麻煩，因為台中市民進黨議員每天鬧。

蔡壁如在臉書發文表示，12月26日天赦日，她懷抱著忐忑不安的心情前往廟裡上香，「祈求三官大帝還給民眾黨一個公道，還給柯主席一個清白」。結果，27日就收到「柯主席被起訴的消息讓人震撼，內心難免百感交集」。作為民眾黨的一員，我們始終堅持「尊重司法，誠實面對」，相信真相自會水落石出。

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蔡壁如的發文引來許多網友留言，挺她繼續在台中地方努力，也有人支持她選黨中央委員貢獻己力，也有網友質疑她辭台中市府顧問是想選黨主席，還有網友說「回家吧！政治路不適合妳！」，甚至質疑她在檢方作證，將柯文哲推上風口浪尖，反應兩極；蔡壁如則回應，「不是離職就是要選黨主席，離職純粹不想給盧市長惹麻煩，台中市民進黨議員每天鬧。」

蔡壁如日前接受媒體採訪時則表示，因將參選下屆中央委員，公務人員不能兼任政黨黨職，才向台中市政府請辭，未來仍會耕耘台中海線，一樣住台中清水區，會走訪全台，和黨員溝通。

台中市長盧秀燕受訪時也表示，蔡壁如對民眾黨有非常特殊感情，堅持請辭，尊重對方意願，已批准。台中市人事處表示，蔡壁如因個人生涯規劃已依規定提出書面辭呈，自12月25日辭去市府顧問一職。

蔡壁如回應網友「不是離職就是要選黨主席」。（擷取自蔡壁如臉書）

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