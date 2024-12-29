好有才！中警首創復古風電子報 趣味插圖破解詐騙套路

台中市第一分局推出的反詐月報。（警方提供）

2024/12/29 09:56

〔記者許國楨／台中報導〕為提升市民對詐騙手法警覺性，台中市第一分局繼推出廣受好評的反詐LINE貼圖後，再次以創新形式推出「第一波麗士反詐月報」電子報，該月報以真實詐騙案例改編故事，結合趣味插圖與復古報紙版面設計，剖析假投資等常見詐騙手法，幫助市民輕鬆識詐，成為防詐重要利器。

第一分局指出，「第一波麗士反詐月報」有別於警政署「打詐儀錶版」專業風格，特別以復古風格打造的類報紙版面，搭配活潑的插圖與圖文並茂的小故事，剖析各類常見詐騙手法，如假投資、假網拍與假冒親友等，另月報還附上溫馨小提醒與實用的防詐技巧，讓人一目瞭然詐騙套路。

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分局長鍾承志表示，月報靈感來自同仁辦理的真實詐騙案件，以通俗易懂方式呈現案例經過及破案過程，並點出詐騙手法關鍵，使讀者不僅能身歷其境，還能感受到警方打詐的努力，此外該分局還推出以反詐有聲書概念錄製的短語音，透過廣播電臺播送，進一步擴大反詐教育影響力。

鍾強調，「第一波麗士反詐月報」自113年10月底起已發行5期，市民可透過第一分局臉書粉絲專頁與分局官網免費閱覽與下載，並且持續每月更新，鼓勵市民朋友多多閱讀，也可以投稿分享案例，讓更多反詐故事被傳遞，期望將反詐教育化繁為簡，進一步築起全民防線，守護市民與家人財產安全。

反詐月報結合趣味插圖與復古報紙版面設計。（警方提供）

月報剖析假投資等常見詐騙手法，幫助市民輕鬆識詐。（警方提供）

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