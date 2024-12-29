跨年晚會蔡健雅獨唱台中 市府推出專屬2025台中跨年即時交通系統

2025跨年晚會交通資訊-公車加開及延後收班。（市府提供）

2024/12/29 10:14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕跨年晚會進入倒數；2025台中跨年晚會將在水湳中央公園盛大登場，除了有韓國藝人輝人外，還有金曲歌后蔡健雅獨唱台中，而市府交通局因應龐大的車流與人潮，特別在會場南北側規劃停車空間，並推出最新專屬「2025台中跨年即時交通系統」，讓民眾可觀看最新路況影像，查詢周邊停車場剩餘車格資訊。

交通局長葉昭甫表示，12月31日舉行的跨年晚會，將邀請多位國內外知名藝人登台，包括韓國「OST妖精」輝人（Whee In）、台灣指標樂團告五人、大勢男團Ozone及金曲樂團血肉果汁機等實力派歌手與團體演出。

請繼續往下閱讀...

為優化交通順暢，今年停車導引系統除了提供跨年會場周邊的即時停車資訊外，也包含捷運周邊停車空間資訊，民眾只需上網鍵入「台中跨年即時交通」即可進入系統，亦可掃描圖卡的QR-Code進入網站。

交通局在會場南北側規劃6處汽、機車停車場滿足停車需求，汽車部分包含經貿6、經貿8、創研22、創研26等場地，來自國道1號及台74方向的民眾，可將車輛停放於經貿6或經貿8停車場，轉乘水湳線接駁車前往會場，從市區方向前來的民眾，則可將車輛停放於創研22或創研26停車場，步行到跨年晚會地點。

此外，增加開放創研21及公51周邊大客車區域作為臨時機車停車區，請民眾務必將車輛停放於指定區域。

跨年晚會活動當天，周邊道路將實施交通管制，第一階段自12月30日上午8時至翌年1月1日早上6時，針對中科路（敦化路至大鵬路）進行封閉，以配合轉播設備撤收作業；第二階段則從12月31日早上8時至1月1日凌晨2時，封閉煙火施放區，包含凱旋路（經貿五路至大鵬路）、凱旋七路及凱旋六街等路段；第三階段自12月31日中午11時至1月1日凌晨2時，全面管制會場周邊主要道路，包括凱旋路、敦化路及大鵬路等，詳細管制資訊可參考交通局提供的圖示指引。

2025跨年晚會交通資訊，交通管制部份。（市府提供）

2025跨年晚會交通資訊-停車資訊部份。（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法