中市道路掛國旗 議員陳俞融批擋到路牌及警告路標

中市慶祝雙十國慶及元旦在道路掛國旗，遭議員批擋到路標及速限標誌等（陳俞融提供）

2024/12/29 09:53

〔記者蘇金鳳／台中報導〕每年雙十國慶及元旦節，各縣市政府都會懸掛國旗慶祝；民進黨議員陳俞融則表示，此時台中市全市街道掛上國旗，她收到民眾陳情指出，國旗懸掛位置會遮擋重要路標及科技執法設備，恐讓用路人誤觸法網，要求市府在懸掛時務必避開相關警告牌面，避免執法爭議。

台中市交通警察大隊表示，若發現設置的警告牌面確實皆被遮蔽致無法讓用路人清楚辨識，將視個案情形撤銷罰單。

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民進黨議員陳俞融指出，此問題從去年就存在，經多次反映市府仍未見改善，今年經自己實際勘查，也發現在崇德路、五權路、中清路等重要幹道仍可見相同情形，批評市府行政粗糙、效率堪憂。

陳俞融說，民眾多次向她陳情，指國旗隨風飄動時會遮擋路名牌及測速照相警示標誌。但當服務處向市府反映時，各局處卻只會相互推諉，改善工作遲遲無法完成，今年再度出現。

陳俞融質疑，若用路人因看不見測速照相警示標誌而收到罰單，究竟該如何申訴？市府該負起相關責任，連掛國旗這麼基本的工作都做不好，市府行政效能令人擔憂。

她建議市府，在未來與負責懸掛國旗包商簽訂契約時，應明確於契約中載明國旗懸掛位置不得遮蔽重要路標及執法設備，讓市民可以安心用路，也避免產生爭議。

陳俞融也要求建設局及警察局進行橫向聯繫，提供相關建置路口科技執法設備及測速照相公告地點，檢視國旗、路樹或其他活動標誌、標語旗幟，在懸掛時務必避開相關警告牌面，避免執法爭議。

台中市交通警察大隊表示，中市68處科技執法路口，依各路口實際狀況，於每個行向設置2至4面警示牌面，合計共607面，目的就是能更明確提醒用路人遵守交通，減速慢行。若發現設置之警告牌面確實皆被遮蔽致無法讓用路人清楚辨識，將視個案情形撤銷罰單。

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