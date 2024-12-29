武陵農場低溫再現冰晶簾美景 蠟梅盛開賞花正是時候

武陵農場因低溫，再現冰晶簾美景。（武陵農場提供）

2024/12/29 09:49

〔記者歐素美／台中報導〕寒流來襲，武陵農場今早出現0.1度低溫，場方為防止園區的澆灌系統結冰，打開澆灌系統噴水，結果，藤花園棚架再度出現冰晶簾的美景，讓遊客稱奇表示，在陽光下閃閃發亮，真的很美。

武陵農場人員表示，今天上午6點40分左右，武陵農場出現0.1度的低溫。由於場方人員擔心低溫會造成澆灌系統結冰無法使用，因此，預先開啟澆灌系統噴水，結果，水花噴濺到藤花園的棚架，水滴結冰，就形成美的冰晶簾，在陽光下一閃一閃，十分美麗。

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武陵農場人員指出，目前場內的蠟梅盛開，民眾可前來賞花！花期預計可至1月底。武陵農場擁有台灣少數的蠟梅林，數量多達40餘棵，主要集中在藤花園及茶莊旁的蠟梅園。場內的蠟梅品種包括素心蠟梅、馨口蠟梅及大花蠟梅等，香氣濃烈。

武陵農場表示，蠟梅為樟目、蠟梅科，花色蠟黃，與薔薇目、薔薇科的梅花不同，兩者的樹形、葉片、花苞樣態及香味也完全不一樣，蠟梅香味非常濃郁襲人，梅花則較為淡雅芬芳，兩者花期略有先後，蠟梅先綻放，梅花後繼開放。

武陵農場的蠟梅盛開。（武陵農場提供）

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