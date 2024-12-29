谷關七雄「唐麻丹山」三角點標石被盜 國土測繪中心已補建

「唐麻丹山」三角點標石已補建完成。（國土測繪中心提供）

2024/12/29 09:42

〔記者歐素美／台中報導〕網友於本月1日攀登谷關七雄「唐麻丹山」，發現位於山頂的三角點疑似被偷不見，只剩十字磐石，內政部國土測繪中心獲報後除向台中市和平警分局谷關派出報案協尋，日前並偕同民間登山社團前往唐麻丹山補建完成，並呼籲山友在登山過程中要愛護三角點標石，勿隨意破壞。

日前有網友在臉書社群「肉腳登山隊」po文表示，今年6月至唐麻丹山時三角點還在，12月1日再上山時，三角點已遺失，只剩十字磐石一座，原本放置在十字磐石的編號6409「三等三角點」已被盜取遺失。

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國土測繪中心副主任曾耀賢表示，該中心獲知後，於12月7日前往和平警分局谷關派出所報案協尋。因原三角點標石無法尋回，且日治時期的三角點具歷史意義，也是山友登頂拍照留念的重要象徵，國土測繪中心因此重新製作三角點標石，並在標石上刻三等三角點、點號（NO.6409）及國土測繪中心補建等文字。

本月22日採公私協力方式，偕同民間登山社團前往唐麻丹山，在三角點（磐石）所在位置，使用小圓鍬、小十字鎬及鐵鏟等工具，以人工向下深挖至岩石處，將重新製作的三角點標石置入並使用水泥砂等材料，予以固定，並拍照紀錄。國土測繪中心並呼籲山友愛惜三角點標石，勿隨意破壞。

警方表示，根據眾多網友等線索顯示，唐麻丹山三角點標石疑似在今年6、7月間即不見，由於時間點並不確定，致調查困難，目前尚無所獲。

補建完成的「唐麻丹山」三角點標石，可見「國土測繪中心」字樣 。（國土測繪中心提供）

「唐麻丹山」三角點標石補建完成，國土測繪中心並拍照記錄。（國土測繪中心提供）

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