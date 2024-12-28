中興大學體育館外牆、羽球場翻新 今啟用

中興大學今年獲教育部補助，完成體育館北側及西側外牆拉皮與二樓羽球場翻新工程。（興大提供）

2024/12/28 20:25

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中興大學今年獲教育部補助3295萬元，完成體育館北側及西側外牆拉皮與二樓羽球場翻新工程，今天舉辦體育場館整修竣工典禮，由興大詹富智校長、教育部張廖萬堅政務次長、教育部潘文忠前部長、農業部陳吉仲前部長、體育署王力恆科長共同開球，象徵新運動場館的啟用。

興大體育館民國1985年啟用至今，外牆已有多處磁磚剝落，並出現鋼筋裸露的情況，為提升師生運動的安全，興大獲教育部補助2140萬，進行體育館北側及西側外牆拉皮，除牆面整平外，也加強外牆防水與夜間照明，更新建物的大門與窗戶，並在場館的西側安裝隔熱紙及防曬捲簾，修繕從7月底開始，本月中全新亮相。

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興大指出，體育館2樓室內羽球場，可容納12面羽球場，也可轉換成3面排球場或2面籃球場，平時除體育課及代表隊訓練使用外，課餘及週末也開放公私立團體借用辦理各項大型活動，使用近40年，歷經多次修補，仍存在磨損嚴重、浮釘、破損等問題，為響應政府開放學校資源供民眾使用，體育署補助興大1155萬進行木地板全面翻新，學期開始，師生已使用新場地上課，學生明顯感受到跑動時地面更為平穩。

張廖萬堅表示，中興大學是很友善的校園，同時開放校園，與社區共享運動場館，興大也是中部最早的國立大學，承載著社會責任；詹富智校長表示，感謝教育部在經費上的大力支持，更感謝張廖萬堅政務次長與潘文忠前部長、陳吉仲前部長、王力恆科長出席見證啟用。

興大體育館二樓羽球場地板全面翻新。（興大提供）

中興大學今年獲教育部補助3295萬元，完成體育館北側及西側外牆拉皮與二樓羽球場翻新工程。（興大提供）

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