台中進化北路庇護島2個月18起「切西瓜」自撞 車禍肇因曝光

進化北路有4個垂直路口發生多起「切西瓜式」轉彎自撞庇護島。（警方提供）

2024/12/28 18:27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕為保障行人安全，台中市政府將路口行穿線後退，增設行人庇護島，全市目前設有264處，不過部分庇護島被議員質疑設計不良，進化北路有4個垂直路口在2個月內至少發生18起「切西瓜式」轉彎撞庇護島。市府說，庇護島會加設防撞軟桿、爆閃燈、塗漆加強警示效果。

議員陳政顯指出，進化北路車流大，今年10月起從與崇德到中清路4個垂直路口，建置行人庇護島，已發生至少18起轉彎自撞庇護島，即使裝上爆閃燈燈仍難以改善，會勘發現庇護島向前延伸，造成視線死角，轉彎車撞上、卡住甚至翻覆，他要求市府報請國土署要變更設計計畫，重新調整優化庇護島，在島頭裝上反光標誌及輔強標線等安全設施。

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市議員陳俞融也提到，根據交通局統計，台中市目前車輛自撞行人庇護島，正凸顯了庇護島標線及標誌設計不夠完善，更造成行人及駕駛對立，而進化北路路口的警示標誌，設置標線及牌面號誌引導是交通局的責任，建設局施工庇護島前也會諮詢交通局，但為何這麼多事故發生到現在？

建設局說明，行人庇護島的設計原意在於保障行人安全，提供行人於穿越路口短暫停留空間，可避免行人因車輛視角盲點或駕駛疏忽而發生意外，相關改善設計都依據國土署規範及交通專業審查通過後設置。進化北路所設置庇護島都依規塗布黃黑漆、反光導標，設有反光警示牌等警示設施。

為加強進化北路庇護島警示效果，建設局配合交通局專業建議，已加設防撞軟桿以強化視覺辨識度，由交通局於路口畫設行車導引線協助引導行車，惟仍須駕駛人行經路口應減速慢行，注意車前狀況，以維護行車及過路行人安全。

交通局說，透過設置庇護島等友善行人設施設施，提升行人通行安全，截至目前為止，行人庇護島已設置264處；警察局指出，行人庇護島的警示裝置，都是在提醒進化北路上的駕駛人注意安全，呼籲駕駛行經路口時應減速並多留意交通標誌、標線，避免「切西瓜式」的轉彎，以免誤判路況，確保自身與行人安全。

進化北路有4個垂直路口發生多起「切西瓜式」轉彎自撞庇護島。（警方提供）

進化北路有4個垂直路口發生多起「切西瓜式」轉彎自撞庇護島。（警方提供）

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