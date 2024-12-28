台中新市政大樓員工托嬰中心營運 下個設置地點曝光

台中市政府附設員工子女托嬰中心於台灣大道市政大樓文心樓完工開幕，裝潢設施新穎。（記者張軒哲攝）

2024/12/28 17:59

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市政府附設員工子女托嬰中心於台灣大道市政大樓文心樓完工開幕，本月25日營運，收托名市府各機關現職員工之子女或孫子女；但豐原陽明市政大樓約有1500名員工，有員工期盼能比照新市政設置規劃，甚至進一步規劃課後托育，讓已經就學國小或幼稚園學童寒暑假課後安親，父母可以減少接送困擾。

台中市府新市政托嬰中心是中部各縣市政府第一座職場公托，有助台中市的年輕公務員養兒育女，除了經濟上，也在照顧上減輕負擔。陽明大樓一名女公務員表示，自己是二寶媽，每天除了上下班，還要接送孩子相當辛苦；陽明大樓員工人數雖不如新市政，但週邊有林業署、國稅局、水保署等公務單位，若能一併納入，將造福許多公務員。另外，建議可以利用場地，規劃課後托育，能讓更多公務員受惠。

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市議員謝志忠表示，手心手背都是肉，請市長不要忘記原縣區的市民；市議員楊典忠認為，山海屯區都有中央與市府分散地方的機關單位，公務員眾多，這次提案即要求市府在山海屯區都應儘速規劃設置公務員托嬰中心。

下個職場公托將在豐原區

台中市府指出，未來也將持續依行政院「公部門職場托嬰設施及托兒設施設置參考指引」，調查台中市山海屯各行政區機關員工托育需求，再依調查結果評估增設。目前規劃下一個由市府設置的職場公托預計會在豐原區，包含農業局、教育局、衛生局、水利局、觀旅局、客委會、原民會等機關，也有很大的托嬰需求。

台中市府人事處表示，有關於豐原地區設置職場公托，近期已規劃調查同仁需求，待調查及盤點適當場域後，即召開跨機關小組會議研商，評估後續辦理相關事宜。至於屯區及海線之辦公場域以區公所為主，視員工需求及空間場域的適合程度，鼓勵各機關共同設置。

另目前公部門的職場托育設施主要是因應少子化對策計劃，行政院人事行政總處推動獎勵公部門設立0至6歲職場托育措施，市府將再研議評估至上小學後的課後輔導。

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