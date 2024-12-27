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    台中元旦升旗台灣英雄來了 12強守護神小黑吳俊偉領唱國歌

    台中市元旦升旗邀請世界棒球12強台灣英雄吳俊偉、教練陳江和領唱國歌。（圖：市府提供）

    台中市元旦升旗邀請世界棒球12強台灣英雄吳俊偉、教練陳江和領唱國歌。（圖：市府提供）

    2024/12/27 17:28

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府明年元旦升旗神祕嘉賓揭曉，邀請世界棒球12強台灣英雄領唱國歌，包括台灣隊內野守備教練陳江和、王牌救援投手吳俊偉，中信兄弟啦啦隊Passion Sisters也將帶來活力熱舞，當天也限量發送元旦紀念小物手機架。

    台中市政府迎接新年到來，1月1日上午8點在市府前廣場舉行元旦升旗典禮，每年市府都會邀請嘉賓領唱國歌，台灣在世界棒球12強賽奪冠，市府也把冠軍球員請到台中開唱，包括台灣隊內野守備教練陳江和、王牌救援投手吳俊偉及應援團長小白領唱國歌。

    民政局長吳世瑋說，今年元旦升旗除了可領取小國旗，還有實用精美的元旦紀念小物「手機架」，當天早上6點30分開始限量發送。

    升旗典禮由台中女中樂儀隊帶來精彩的操槍演出揭開序幕，邀請后里、梧棲、北屯及南區山海屯城4區吉祥物引領市長及來賓進場，與領唱來賓、觀禮民眾齊唱國歌；熱力四射的中信兄弟啦啦隊Passion sisters盈瑩、波波、夏蕾、儀諪、少鹽、Wendy、希希、林可及曼容帶來熱血舞曲，與大家一同嗨跳應援。

    台中在地舞團「妙璇舞蹈團」則帶來快節奏的街舞表演，展現超活力，還有霧峰光正國小醒獅戰鼓團等演出；元旦升旗表演節目上午7點40分開始、升旗典禮8點正式舉行。不便到場民眾當天上午7點40分可觀看市長盧秀燕臉書直播。

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