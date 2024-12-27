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    半夜敲門貼討債紙條 不算「藉端滋擾住戶」不罰原因曝

    台中地院台中簡易法庭認為許男討債行為，尚未逾越社會大眾容許的範圍，也非「藉端滋擾住戶」，裁定不罰。（記者張瑞楨攝）

    台中地院台中簡易法庭認為許男討債行為，尚未逾越社會大眾容許的範圍，也非「藉端滋擾住戶」，裁定不罰。（記者張瑞楨攝）

    2024/12/27 16:06

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市許姓男子三更半夜跑到一處社區大樓要債，貼「張先生，麻煩處理一下債務」的紙條，還敲鄰居門，詢問是否認識債務人，警方認為他違反社會秩序維護法的「藉端滋擾住戶」，函請台中地院簡易庭裁罰，法官認為許男的行為，尚未逾越社會大眾所能容忍的範圍，並非「藉端滋擾住戶」，裁定不罰，可抗告。

    裁定書指出，許姓男子今年10月27日凌晨0時許至晚間6時許，跑到台中市一處社區大樓，在大樓出入口及電梯門口周圍，張貼「住6樓7樓的張先生，麻煩處理一下債務」的討債紙張，並對附近鄰居住戶敲門，詢問是否認識張先生，但他頗客氣，還禮貌性詢問「有沒有打擾到您？我都聯絡不到張先生」，希望鄰居能幫他找人。

    不過，台中市警局四分局接獲報案之後，認為許男上述討債找人行為，屬於「社會秩序維護法」第68條的「藉端滋擾住戶」，可處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰，警方函請台中地方法院台中簡易法庭裁罰。

    法官認為，所謂「藉端滋擾」住戶、公司行號等，是以言語、行動等方式，假藉顯在事端擴大發揮，踰越一般社會大眾觀念中所容許的合理範圍，以達到妨害公共秩序、擾亂社會安寧的潛在目的。

    法官指出，鄰居於警方偵訊中說，許男是一個人來，還問鄰居住幾樓，問鄰居認不認識住6、7樓的張先生，「還問有沒有打擾到我，他有說他都聯絡不到對方（張先生）」，法官強調，許男所為，並未達逾越在一般社會大眾觀念中所容許範圍，無從認定是「藉端滋擾住戶」的非法行為，據此裁定不罰，可抗告。

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