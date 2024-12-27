為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    台中女騎士酒駕僅100公尺 撞死闖紅燈行人被起訴

    台中地檢署認為汽機車於行人穿越道，應暫停讓行人優先通過，林女卻沒發現吳男，撞上吳男致死，將她依酒駕致人於死罪提起公訴。（記者張瑞楨攝）

    台中地檢署認為汽機車於行人穿越道，應暫停讓行人優先通過，林女卻沒發現吳男，撞上吳男致死，將她依酒駕致人於死罪提起公訴。（記者張瑞楨攝）

    2024/12/27 16:26

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓女子於酒吧喝威士忌之後，騎機車上路，不到1分鐘，僅約100公尺，撞上走行人道斑馬線、但闖紅燈的吳姓男子，吳男送醫翌日死亡，林女酒測0.28毫克，略高公共危險罪法辦標準0.25毫克，台中地檢署認為不論有無號誌，汽機車遇到前方行人穿越道，如果有行人，應暫停讓行人優先通過，林女卻沒發現前方斑馬線（行人穿越道）有人，將她依酒駕致人於死罪提起公訴。

    台中市林姓女子於今年7月19日凌晨，於酒吧喝威士忌，清晨5時30分騎機車上路，不料，剛上路不到1分鐘，就在距離酒吧僅約100公尺的復興路撞上吳姓行人，吳男當時雖闖紅燈，但行走於斑馬線，穿越台中市中區光復路，因頭部外傷、顱腦損傷導致腦出血，送至澄清醫院綜合醫院急救並接受腦部手術後，仍於翌日（20日）下午3時，因中樞神經衰竭死亡。

    林女酒測濃度0.28毫克，台中地檢署認為，吳男雖是闖紅燈，但林女本應注意車前狀況，並隨時採取必要的安全措施，行近行人穿越道，遇有行人穿越時，無論有無號誌，都應暫停讓行人優先通行，但林女卻於碰撞前，完全未發現前方斑馬線上有行人，因而騎車直接撞上吳男子，導致吳男死亡的後果。

    檢方依酒駕致人於死罪，將林女提起公訴，將由台中地方法院國民法官參與審理庭審判。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺中市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播