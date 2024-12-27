台中女騎士酒駕僅100公尺 撞死闖紅燈行人被起訴

台中地檢署認為汽機車於行人穿越道，應暫停讓行人優先通過，林女卻沒發現吳男，撞上吳男致死，將她依酒駕致人於死罪提起公訴。（記者張瑞楨攝）

2024/12/27 16:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓女子於酒吧喝威士忌之後，騎機車上路，不到1分鐘，僅約100公尺，撞上走行人道斑馬線、但闖紅燈的吳姓男子，吳男送醫翌日死亡，林女酒測0.28毫克，略高公共危險罪法辦標準0.25毫克，台中地檢署認為不論有無號誌，汽機車遇到前方行人穿越道，如果有行人，應暫停讓行人優先通過，林女卻沒發現前方斑馬線（行人穿越道）有人，將她依酒駕致人於死罪提起公訴。

台中市林姓女子於今年7月19日凌晨，於酒吧喝威士忌，清晨5時30分騎機車上路，不料，剛上路不到1分鐘，就在距離酒吧僅約100公尺的復興路撞上吳姓行人，吳男當時雖闖紅燈，但行走於斑馬線，穿越台中市中區光復路，因頭部外傷、顱腦損傷導致腦出血，送至澄清醫院綜合醫院急救並接受腦部手術後，仍於翌日（20日）下午3時，因中樞神經衰竭死亡。

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林女酒測濃度0.28毫克，台中地檢署認為，吳男雖是闖紅燈，但林女本應注意車前狀況，並隨時採取必要的安全措施，行近行人穿越道，遇有行人穿越時，無論有無號誌，都應暫停讓行人優先通行，但林女卻於碰撞前，完全未發現前方斑馬線上有行人，因而騎車直接撞上吳男子，導致吳男死亡的後果。

檢方依酒駕致人於死罪，將林女提起公訴，將由台中地方法院國民法官參與審理庭審判。

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