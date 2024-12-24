台中翁子國小歷史建築修復開工 周邊道路交通也改善

翁子國小「公學校校舍暨宿舍」為歷史建築，24日舉行修復再利用工程開工典禮！（記者歐素美攝）

2024/12/24 11:29

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區翁子國小今天舉行「公學校校舍暨宿舍修復再利用工程」開工典禮，以及「校園周邊暨行車安全道路改善工程」落成典禮！雙喜臨門。

翁子國小前身為1921設立的「豐原公學校翁子分校場」，1928正式獨立為「翁子公學校」，1941年改稱「翁子國民學校」，1968年配合九年國教改稱「翁子國民小學」。磚造校舍建築為日治時期1933年新建及1935年震災後修復整建而成，2015年公告為歷史建築。

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翁子國小「公學校校舍暨宿舍修復再利用工程」，獲得中央客家委員會核定經費高達3910萬元，行政院客委會主委古秀妃今天也待別南下參與開工典禮，並表示，《財劃法》修法後客委會將減少30％預算，未來恐無法支持地方各項預算，希望市長盧秀燕往後能多核補預算，支持地方客家文化或公共建設推動。

翁子國小校長詹勝淵表示，這項修復工程不僅是對歷史建築的保護與活化，更是教育資源的創新利用。未來，修復完成的校舍將成為一處兼具教育、文化展示與社區交流的多功能場域，讓孩子們在擁有百年文化氣息的環境中學習，感受歷史的溫度。

此外，翁子國小「校園周邊暨行車安全道路改善工程」也落成啟用！這項工程內政部營建署核定經費1200萬元，校方表示，以往翁子國小的通學路段狹窄，學生每天行走於車輛穿梭的巷道中，存在極大的安全隱憂。改善後的行車安全步道不僅讓學童的通學路更加安全，也為社區居民提供了寬敞平坦的通行道路，讓行人不必與車爭道。

翁子國小舉行歷史建築「公學校校舍暨宿舍修復再利用工程」開工典禮！（記者歐素美攝）

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