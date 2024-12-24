為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    台中翁子國小歷史建築修復開工 周邊道路交通也改善

    翁子國小「公學校校舍暨宿舍」為歷史建築，24日舉行修復再利用工程開工典禮！（記者歐素美攝）

    翁子國小「公學校校舍暨宿舍」為歷史建築，24日舉行修復再利用工程開工典禮！（記者歐素美攝）

    2024/12/24 11:29

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區翁子國小今天舉行「公學校校舍暨宿舍修復再利用工程」開工典禮，以及「校園周邊暨行車安全道路改善工程」落成典禮！雙喜臨門。

    翁子國小前身為1921設立的「豐原公學校翁子分校場」，1928正式獨立為「翁子公學校」，1941年改稱「翁子國民學校」，1968年配合九年國教改稱「翁子國民小學」。磚造校舍建築為日治時期1933年新建及1935年震災後修復整建而成，2015年公告為歷史建築。

    翁子國小「公學校校舍暨宿舍修復再利用工程」，獲得中央客家委員會核定經費高達3910萬元，行政院客委會主委古秀妃今天也待別南下參與開工典禮，並表示，《財劃法》修法後客委會將減少30％預算，未來恐無法支持地方各項預算，希望市長盧秀燕往後能多核補預算，支持地方客家文化或公共建設推動。

    翁子國小校長詹勝淵表示，這項修復工程不僅是對歷史建築的保護與活化，更是教育資源的創新利用。未來，修復完成的校舍將成為一處兼具教育、文化展示與社區交流的多功能場域，讓孩子們在擁有百年文化氣息的環境中學習，感受歷史的溫度。

    此外，翁子國小「校園周邊暨行車安全道路改善工程」也落成啟用！這項工程內政部營建署核定經費1200萬元，校方表示，以往翁子國小的通學路段狹窄，學生每天行走於車輛穿梭的巷道中，存在極大的安全隱憂。改善後的行車安全步道不僅讓學童的通學路更加安全，也為社區居民提供了寬敞平坦的通行道路，讓行人不必與車爭道。

    翁子國小舉行歷史建築「公學校校舍暨宿舍修復再利用工程」開工典禮！（記者歐素美攝）

    翁子國小舉行歷史建築「公學校校舍暨宿舍修復再利用工程」開工典禮！（記者歐素美攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺中市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播