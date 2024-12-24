泥醉到沒有方向感 男癱臥車縫險被輾問警「這是哪裡」

李男醉到癱坐車縫中，險象環生。（民眾提供）

2024/12/24 09:50

〔記者許國楨／台中報導〕台中市李姓男子前天凌晨喝到泥醉，直接癱坐在西區巷弄內的路邊停車車縫中，因氣溫偏低加上稍不注意，隨時有被車子輾壓的危險，有民眾行經見狀趕緊報案，員警趕抵一番勸說，最終成功說服李男乘坐計程車，將他安全送回家，化解險境。

台中市第一分局公益派出所員警馮婕妮與詹鈞智，當天凌晨2時許執行巡邏勤務時，突有一名民眾向他們招手，稱前方中美街的小巷內有一名中年男子坐臥在小巷內，且靠在路邊汽車上，一不注意就會被路過的車輛輾過，相當危險。

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員警到場發現，李姓男子（52歲）正躺臥在小巷道路上，卡在汽車與機車之間縫隙，全身散發濃厚酒氣，明顯酒醉且無法站立，只見他語無倫次，甚至對住址、身分及當前情況都無法表達清楚，儘管李男一再表示自己「沒事，不需要幫忙」，卻在對話中多次詢問「這裡是哪裡」，明顯已經無法辨認所處環境。

由於其手機螢幕已破裂無法操作，無法自行求助，加上當時正值寒冬夜晚，氣溫驟降，警方耐心勸說，試圖聯繫李男的家人或安排計程車送他返家，但李男堅決拒絕並多次表示「不需要幫忙」，堅稱自己能獨立處理，然考量其安全問題，員警持續安撫並勸導，最終成功說服李男乘坐計程車，將他安全送回位於大雅區的住處。

第一分局提醒民眾，應適量飲酒，並注意飲酒後失控的危險，避免酒後做出不理智的行為，造成不必要的安全隱患，尤其現已入冬且強烈冷氣團來襲，外出喝酒應謹慎，切勿讓自己處於危險的情境中。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方最終成功說服李男乘坐計程車安全回家。（民眾提供）

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