為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    泥醉到沒有方向感 男癱臥車縫險被輾問警「這是哪裡」

    李男醉到癱坐車縫中，險象環生。（民眾提供）

    李男醉到癱坐車縫中，險象環生。（民眾提供）

    2024/12/24 09:50

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市李姓男子前天凌晨喝到泥醉，直接癱坐在西區巷弄內的路邊停車車縫中，因氣溫偏低加上稍不注意，隨時有被車子輾壓的危險，有民眾行經見狀趕緊報案，員警趕抵一番勸說，最終成功說服李男乘坐計程車，將他安全送回家，化解險境。

    台中市第一分局公益派出所員警馮婕妮與詹鈞智，當天凌晨2時許執行巡邏勤務時，突有一名民眾向他們招手，稱前方中美街的小巷內有一名中年男子坐臥在小巷內，且靠在路邊汽車上，一不注意就會被路過的車輛輾過，相當危險。

    員警到場發現，李姓男子（52歲）正躺臥在小巷道路上，卡在汽車與機車之間縫隙，全身散發濃厚酒氣，明顯酒醉且無法站立，只見他語無倫次，甚至對住址、身分及當前情況都無法表達清楚，儘管李男一再表示自己「沒事，不需要幫忙」，卻在對話中多次詢問「這裡是哪裡」，明顯已經無法辨認所處環境。

    由於其手機螢幕已破裂無法操作，無法自行求助，加上當時正值寒冬夜晚，氣溫驟降，警方耐心勸說，試圖聯繫李男的家人或安排計程車送他返家，但李男堅決拒絕並多次表示「不需要幫忙」，堅稱自己能獨立處理，然考量其安全問題，員警持續安撫並勸導，最終成功說服李男乘坐計程車，將他安全送回位於大雅區的住處。

    第一分局提醒民眾，應適量飲酒，並注意飲酒後失控的危險，避免酒後做出不理智的行為，造成不必要的安全隱患，尤其現已入冬且強烈冷氣團來襲，外出喝酒應謹慎，切勿讓自己處於危險的情境中。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    警方最終成功說服李男乘坐計程車安全回家。（民眾提供）

    警方最終成功說服李男乘坐計程車安全回家。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺中市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播