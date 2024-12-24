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    新社高中第一人 林湘晴「希望入學」錄取台大護理系

    新社高中學生林湘晴（右二）透過「希望入學」成功錄取台大護理系。（新社高中提供）

    新社高中學生林湘晴（右二）透過「希望入學」成功錄取台大護理系。（新社高中提供）

    2024/12/24 09:50

    〔記者歐素美／台中報導〕114學年度台灣大學「希望入學」計畫放榜，共錄取50名學子，台中市新社高中林湘晴成為該校應屆第一位透過「希望入學」，成功錄台大護理系的學生，而從事護理工作也是她的第一志願。

    林湘晴因父親早逝，媽媽種植水果維生，她跟姊姊也要經常幫忙，但生活的磨難成為她學習的動力，雖然生物成績不是最理想，但常透過自己上網查資料，努力自學，以補不足。

    新社高中教務主任李盈蓁表示，林湘睛具有高度的自律與自學能力，克服經濟與環境限制，連續多個學期在班級中名列前茅。尤其是在自然探究與校訂必修專題等課程中，展現了科學創造力與邏輯思維能力，相關作品屢獲師生肯定。

    導師凃佩瑜更稱讚林湘晴是校內的領導典範！曾擔任三品社社長、學生自治會學員及多項活動的總召，成功組織校內與跨校合作的活動，例如社區公益服務與迎新活動。林湘晴在領導過程中，展現出卓越的資源運用能力、問題分析技巧與團隊協作精神，同時以高度的共情能力激勵同儕，為校園與社區帶來積極的影響。

    林湘晴則說，很慶幸就讀新社高中，一路遇到許多支持的導師與師長。「希望入學」可以填寫2個志願，護理系就是她的第一志願，希望將來可以幫助更多人。

    新社高中校長林怡君表示，林湘睛曾獲全國閱讀心得寫作比賽特優、校內英文演講比賽第一名等，充分展現其文學、語言與科學的全面均衡能力。此外，她對公益與環境保護充滿熱忱，多次帶領社員參與幼兒園領培與社區清潔，展現出強烈的社會責任感與奉獻精神。並以卓越的學習表現與人格特質成為學校的驕傲，為學弟妹樹立榜樣，相信未來進入大學後，能在更專業的學習環境中繼續發揮潛能，為社會貢獻更多價值。

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