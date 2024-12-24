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    劍指民眾黨主席？蔡壁如自清：若林富男要選我舉雙手贊成

    前立委蔡壁如已口頭請辭台中市府顧問。（資料照）

    前立委蔡壁如已口頭請辭台中市府顧問。（資料照）

    2024/12/24 09:31

    〔記者張軒哲／台中報導〕民眾黨前立委蔡壁如宣布參選黨中央委員，已口頭請辭台中市府有給職顧問，外界解讀劍指代理黨主席及主席補選，她今日於廣播節目接受主持人王淺秋專訪問及若當選主席會如何決定民眾黨的定位。蔡壁如說，不會全然主張「藍白合」，但會堅持做對的事。她也強調，若是林富男要選主席，會舉雙手贊成。

    蔡壁如說，要決定參選中央委員，是因為民眾黨歷經波折，自己要當溝通協調角色，決定參選中央委員的幾天後就傳出柯文哲要辭黨主席，自己站出來是希望黨內團結一致，不要再有諸多「小打小鬧」負面消息，因為要有所取捨，也決定辭掉台中市府職務。當然一定會被外界批評，自己在台中市府也是過著幸福快樂日子，外界也惋惜說「十二職等顧問就這樣放棄」。

    蔡壁如說，自己也懷疑有人反串柯粉到臉書留言罵她，當然此時要領導民眾黨的黨主席要承擔許多重擔，外界也傳聞民眾黨接班人選可能是林富男，蔡壁如說，若是林富男要選主席，會舉雙手贊成。不論是林富男或立委黃國昌，只要有人勇於承擔，她都會支持。

    王淺秋問及，民眾黨有「藍白合派」、「藍白不合派」，蔡壁如說，自己不會全然主張「藍白合」，但會堅持做對的事，例如只要是福國利民的法案，民眾黨立委就會全力支持。

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