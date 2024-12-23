疑「鑽車縫」奪命！台中騎士遭輾身亡 公車司機：完全來不及反應

肇事的東南客運公車。（民眾提供）

2024/12/23 19:59

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南區今天發生死亡車禍，當時林姓騎士從公車與另輛由機車中間，疑「鑽車縫」超車卻不慎與機車擦撞，重心不穩摔倒後捲入公車底，遭公車輾過當場爆頭慘死。肇事公車司機表示，「完全來不及反應，我們也是遭波及」，警方將報請檢方相驗釐清死因，詳細肇因也將進一步分析鑑定。

這起死亡車禍發生在今天上午7時50分，地點在台中市南區中興大學附近的國光路段，經查，林姓男子（63歲）、就讀夜校蔡姓女大生（18歲）分別騎機車沿國光路由南往北行駛，兩人發生擦撞，當時一輛由周姓司機（53歲）駕駛的東南客運中型巴士公車，剛好打方向燈欲靠站停車。

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而林男倒地後隨即捲入公車底，接著頭部遭公車後輪輾過，當場死亡；蔡女僅手臂擦傷逃過死劫。根據行車記錄器畫面顯示，林男原本騎在蔡女機車及公車後方，通過國光路與祥興路口後，林男疑想從公車與蔡女間縫隙超車，結果先擦撞到蔡女機車，連人帶車往前滑，接著朝公車方向摔倒，頭部直接被公車後輪輾過。

蔡女當時騎機車準備去上班，發生車禍後明顯飽受驚嚇，面對詢問都說「我不知道」。周姓司機則在客運公司人員陪同，神情低落在交通分隊製作筆錄，據了解，周表示當時兩輛機車都在公車尾，他感覺公車有起伏，疑似壓到東西才會停車。

周男公司人員則補充，希望死者家屬先看過案發時的相關行車紀錄器、附近住家監視器監視器，以客觀事實為主，強調「我們是遭到波及」，認為林男是要超車，並且跟蔡女碰撞，才摔車跌到公車底下，「完全來不及反應」。

林男連人帶機車重摔倒地，遭公車後輪輾過當場慘死。（民眾提供）

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