台中清水區與日本熊本縣御船町締結盟約 盼加強交流合作

清水區長蔡慶生及御船町長藤木正幸共同簽署友好交流協定書。（民政局提供）

2024/12/23 19:49

〔記者歐素美／台中報導〕台中市清水區與日本熊本縣御船町，今天在清水區公所由清水區長蔡慶生及御船町長藤木正幸共同簽署友好交流協定書並互贈締盟禮物。民政局長吳世瑋表示，御船町與清水區皆擁有豐富的歷史遺跡及文化遺產，且農業產業發展類似，在歷史、文化、觀光、教育、產業等各方面，深具交流潛力，相信雙方簽署締盟後將開拓更多元的合作機會，促進彼此繁榮發展、共榮共好。

日本熊本縣御船町長藤木正幸，今天上午率領團隊一行人至市府民政局拜會，由民政局副局長歐陽明出席接待，並為此次締盟獻上祝福，期盼雙方在農業、觀光、教育文化及行政治理等面向深化交流與合作，共創雙贏。

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御船町長藤木正幸表示，御船町坐落在熊本縣的中心，總人口約1.7萬，1979年在御船町發現日本最早的肉食恐龍化石，御船町從此被稱為「恐龍之城」，近年利用御船町內3條高速公路的便利性，全力招商引資，且隨著台積電日本熊本廠的進駐，御船町也積極對台灣企業界進行招商，並希望在民間交流之外，也能拓展政府間的交流合作。

御船町長藤木正幸指出，由於御船町與清水區有眾多相似之處，今年御船町多次拜訪清水區，期盼雙方在教育、體育、防災及觀光產業等領域能有更多元的交流，並盼雙方簽署友好交流協定後能長久的交流下去，並在互幫互助、互相理解、互相協力下，共榮發展。

清水區長蔡慶生表示，今年8月日方透過駐福岡辦事處與市府進行接洽，在市府團隊、公所與御船町役場等多方積極聯繫，以及盧市長、吳局長與在地議員等支持下，不到4個月就促成彼此締盟，充分展現雙方對於交流的殷切期望，也是清水區政發展的重要里程碑，相信未來雙方的國際交流互動會更加頻繁，將有助於台日市政發展。

今天締盟儀式在清水國小學童悠揚的中國笛吹奏及精采的舞蹈表演中揭開序幕！隨後清水區長蔡慶生及御船町長藤木正幸共同簽署友好交流協定書，蔡區長並贈送深具歷史文化特色的清水牛罵頭繩紋紅陶紀念品，期許兩地友誼永固歷久彌堅。

日方藤木正幸町長則回贈象徵御船町特色的恐龍模型，並在締盟簽署後，由蔡區長及公所人員陪同御船町代表團參訪清水鬼洞、鰲峰山公園及牛罵頭遺址文化園區，讓日本貴客感受清水之美與文化特色。

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