中市府爭取中央補助 改善后里泰安鐵道園區環境提升觀光

泰安派出所公美化後的示意圖。（觀旅局提供）

2024/12/23 16:51

〔記者歐素美／台中報導〕台中市觀光旅局爭取交通部觀光署核定3000萬元，中央補助一半經費，將針對后里舊泰安車站及泰安派出所周邊環境進行整體規劃，除既有老舊廁所、停車場整修及景觀綠美化外，並將增設優美的休憩設施環境，為遊客帶來更優質的旅遊體驗，以為提升舊山線后里泰安鐵道文化園區旅遊環境品質。

觀旅局長陳美秀表示，后里泰安鐵道文化園區內包括車站本體、月台及及紀念碑等，加上站前有社區聚落及老街商圈，遊客逐年增加，尤其每年2、3月櫻花季賞櫻人潮遊客如織，觀旅局今年向中央積極爭取景點優化體驗加值計畫，獲得交通部觀光署核定經費3000萬元，針對后里泰安鐵道文化園區創造更優質的服務設施及景觀綠美化空間。

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觀旅局將針對泰安派出所旁的公廁進行改造，內部設施全面更新，外觀更加簡約、通透，同時配合台中市「美樂地計畫」的陽光公廁設計特點規劃，原著名景點洗衣坑及生態池，則將透過複層式植栽及無障礙步道，營造親水綠廊空間，此外，並將種植大面積陽光草皮，讓遊客野餐賞櫻，全區整體規劃設計兼具「機能、實用、美學」，期望延續既有賞櫻活動，擴大賞櫻範圍，希望活化舊山線鐵道外更滿足遊客賞花興緻並提升服務品質。

觀旅局指出，后里泰安鐵道文化園區位於舊泰安車站周邊至泰安派出所，沿線景點包括市定古蹟舊泰安車站、震災紀念碑、泰安派出所櫻花林、舊山線鐵道文史館等，工程目前已動工，預計明年5月完工，施工期間公廁無法使用，現場已張貼鄰近廁所引導告示牌，造成不便還請民眾見諒，待完工後將為在地民眾及遊客帶來更優質、更便利的遊憩體驗。

后里泰安鐵道文化園區優化後的模擬圖。（觀旅局提供）

后里泰安鐵道文化園區優化模擬圖。（觀旅局提供）

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