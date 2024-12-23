台中2翁行車糾紛路邊幹架！相加148歲 網傻眼：正港「不老騎士」

台中市兩名年紀加起來148歲的老翁，因行車糾紛路邊扭打。（擷自「社會事新聞影音」）

2024/12/23 16:32

〔記者許國楨／台中報導〕台中市兩名老翁21日分別騎車行經西區時，疑行車糾紛互看不順眼竟當街幹架，由於兩人年紀加起來已148歲，滿頭白髮雙方扭打成一團，讓直擊民眾超傻眼，除立即分開二人並報案，期間有人拍下過程上傳網路社群引發熱議，有人留言「老當益壯」，也有人說是真格的「不老騎士」，令人莞爾。

台中市第一分局今天對此事說明指出，警方21日上午10時56分接獲報案，西區南屯路一段與五權路口，有2名機車騎士在路邊扭打，員警到場發現，雙方分別是70歲的黃姓及78歲的莊姓老翁，因行車糾紛發生肢體衝突。

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經了解，當時黃翁騎機車由南屯路上店家轉出往五權路方向行駛，莊翁剛好也騎機車由南屯路一段往五權路方向行駛，莊翁認為黃翁突然從店家騎出來差點撞到他，害他嚇了一大跳，於是與對方理論，雙方心生不滿加上一言不合相互扭打。

員警到場時，雙方皆已由路過熱心民眾架離， 2人現場表示先行就醫後，再行提出告訴，當天下午2時許，黃翁自行前往醫院治療後，持驗傷單到派出所提出傷害告訴，警方依規定受理後，通知莊翁今天到案說明，莊男也說要控告對方傷害，全案後續依刑法傷害罪函請台中地檢署偵辦。

第一分局呼籲，行車過程中，如發生糾紛，應保持冷靜撥打報案電話，請求警方協助，若有違規（法）情事，將依法究辦。

熱心民眾架離雙方。（民眾提供）

警方趕往處理。（民眾提供）

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